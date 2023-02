Fedez ha spasmi incontrollabili, la malattia diagnosticata da brividi | VIDEO

Un nuovo video postato sulle storie di Fedez lascia i fan impressionati, qualcosa non va gli spasmi sono eccessivi, sale la preoccupazione.

In queste ore è stato pubblicato dall’account ufficiale Instagram di Fedez un video che lo vede protagonista e preoccupa ferocemente i fan, per rispondere alle accuse mosse dalla giornalista Selvaggia Lucarelli riguardo alle illazioni sulla beneficenza fatta attraverso le uova di pasqua, il famoso rapper, visibilmente innervosito cerca di rispondere a tono, ma qualcosa non va e gli spasmi alla bocca e nel parlare, pietrificano tutti e iniziano a chiedersi cosa stia succedendo.

Già nella giornata di ieri, durante la presentazione del suo nuovo Podcast “Wolf”, Fedez si era mostrato in difficoltà, scusandosi con il pubblico arrivando a dire alla fine del video: “Spero di non balbettare come oggi perché mi è partita una balbuzie incredibile”. Oggi questo nuovo video forse è ancora più spaventoso, complice magari la rabbia e la tensione, il rapper in alcuni momenti deve interrompersi per riprendere il discorso con fatica.

In questi anni Fedez ha dovuto sopportare e attraversare dei periodi davvero devastanti nella sua giovane vita, non ultimo un terribile tumore al pancreas che grazie alla prevenzione e all’intervento delicatissimo a cui si è sottoposto è riuscito letteralmente a salvarsi la vita, ma già qualche anno fa aveva parlato di un altro male agghiacciante che gli era stato diagnosticato.

La terribile malattia diagnosticata a Fedez

Tornando indietro nel tempo, il 5 dicembre 2019, durante un’intervista alla rilasciata alla trasmissione La confessione aveva confessato: “Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla”. Dopo i video di questi due giorni è salita la preoccupazione che qualcosa stia peggiorando.

Si deve considerare che la malattia diagnosticata al famoso cantante è una bestia oscura che logora dall’interno, non di certo una passeggiata, la demielinizzazione è un processo patologico che fa scomparire le guaine mieliniche delle fibre nervose e fa proliferare le cellula della nevroglia, un tessuto che si trova all’interno dell’encefalo e del midollo spinale.

La la guaina mielinica può essere danneggiata in un soggetto adulto a causa di ictus, per infezioni del sistema immunitario o per abuso di alcol, purtroppo però alcuni disturbi non hanno una causa riconosciuta, tra i disturbi più frequenti è stata riscontrata è la sclerosi multipla, denominata così per le molte zone di cicatrizzazione (sclerosi) che derivano dalla distruzione dei tessuti che avvolgono i nervi (guaina mielinica) nel cervello e nel midollo spinale.

#Fedez fa un video in risposta alla Lucarelli per le accuse da lei mosse ma gli spasmi e quella che lui definisce balbuzie preoccupano tutti. Fedez cosa sta succedendo?? pic.twitter.com/UFqvqgmtV6 — fortementein (@fortementein) February 24, 2023

Il video spaventoso

Nel video che il rapper ha pubblicato in queste ore è evidente che non stia bene, queste immagini fanno male al cuore e speriamo presto di scoprire coma sta davvero succedendo a Fedez, quest’ultimo periodo sicuramente per lui non è stato facile, anche per la fortissima pressione mediatica a cui è stato esposto dopo il Festival di Sanremo e quella che viene definita la fine della relazione con sua moglie Chiara Ferragni. Con la speranza che sia solo un momento di forte nervosismo passeggero auguriamo a Fedez di poter rimettersi in forma al più presto.