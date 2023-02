Gianni Sperti esce allo scoperto con lui: “Auguri amore mio” | Dedica dolcissima

Gianni Sperti stupisce tutti nel giorno di San Valentino: pubblica una foto con un uomo e scrive “Auguri amore mio”.

Una dedica speciale che arriva proprio nel giorno degli innamorati: nessuno si aspettava che Gianni Sperti uscisse allo scoperto in questo modo. Lui, opinionista di Uomini e Donne, è sempre stato riservato sulla sua vita sentimentale: “Non sono tenuto a parlare di me”, “Non devo per forza dire con chi sto nel mio letto”. Questi sono solo alcuni esempi di frasi che Gianni ha detto spesso durante le puntate di Uomini e Donne.

Durante il dating show di Maria De Filippi, in cui uomini e donne partecipano per trovare l’amore, Gianni sottolinea spesso quanto ami l’amore e apprezzi tutti coloro che lo cercano: diventa sempre un grande fan delle coppie affiatate, mentre radia i concorrenti che non si mettono in gioco, come Armando. Questa volta a confessare i suoi sentimenti è stato proprio lui. Non solo, l’ha fatto pubblicamente e nel giorno di San Valentino.

L’opinionista di U&D ha pubblicato una foto su Instagram in compagnia di un uomo misterioso. A stupire tutti, però, è stata la dedica che completa la foto: “Auguri amore mio, buon San Valentino”. I fan sono impazziti di gioia perché Gianni finalmente è uscito allo scoperto nel giorno che dell’anno che celebra l’amore.

Gianni Sperti è fidanzato?

Dopo la separazione da Paola Barale, si era insediato il sospetto che Gianni fosse gay. Non ha più avuto storie importanti e non ha mai rivelato le sue frequentazioni. Lui non ha mai voluto rispondere a tale affermazione, dichiarando che erano affari suoi e che non era obbligato a raccontare a tutti della sua vita privata.

Proprio per questo, dopo anni di silenzio la foto con l’uomo misterioso accompagnata da una dedica speciale per San Valentino cade come un fulmine a ciel sereno e ha preso tutti alla sprovvista. Sappiamo che nella story di Instagram Gianni è insieme a Alfredo Sinner Barnaba, sui social conosciuto come fenixscandal.

La foto e la dedica per San Valentino

Andando a sbirciare sul suo profilo, si può leggere che l’uomo è “felicemente fidanzato”, come scritto nella sua bio. Subito i fan di Gianni hanno collegato gli indizi e per questo ipotizzano che i due siano una coppia di fatto.

A destare sospetto, però, è un particolare: ripostando la storia di Alfredo, Gianni ha aggiunto il commento “Pazzo”, con le faccine che ridono. Non è chiaro quindi se si tratti solo di uno scherzo, o se i due facciano coppia fissa e Gianni stesse cercando di mantenere un po’ di privacy nella sua vita già molto esposta.