Francesca Fialdini: la malattia l’ha colpita: “Dai Franci!” | Sostegno di tutti

Francesca Fialdini racconta a cuore aperto la terribile malattia che l’ha colpita cambiandole la vita per sempre.

Conosciuta per essere la conduttrice di A ruota libera, Francesca Fialdini è una donna di grande talento, lo stesso che l’ha portata a diventare un volto televisivo noto della Rai. La conduttrice ha deciso di mettere a tacere le voci che circolano sul suo conto raccontando una volta per tutte cosa ha passato.

Una brutta malattia, purtroppo, l’ha distolta dalla sua quotidianità, nella quale si sono inseriti tanti piccoli ostacoli che le sembrano insormontabili. La Fialdini non aveva mai parlato in questo modo di se stessa: non è solita parlare della sua vita privata, eppure questa volta ha trovato il coraggio di farlo con un argomento molto delicato.

Ha spiegato per filo e per segno qual è la malattia che l’ha colpita e come ha fatto a scoprire di averla contratta. Nelle sue parole traspare tutta la sofferenza che ha provato e le numerose difficoltà superate per poter riprendere la propria vita in mano.

L’amara scoperta di Francesca Fialdini

Siamo abituati a vedere Francesca Fialdini sempre sorridente, ma anche lei ha passato un momento buio della sua vita: la sua salute, infatti, è stata messa a dura prova da una brutta malattia.

È stata lei, in prima persona, a volersi aprire ai propri fan e raccontare cosa le è accaduto. Lo ha fatto attraverso un post sui suoi profili social, in cui ha affermato di non essere per nulla intenzionata a ridere di meno. L’ennesima prova di quanto la Fialdini sia una donna forte che non si lascia scalfire dalle difficoltà della vita.

La terribile malattia che l’ha debilitata

Nonostante sia sempre sorridente e cerchi di vedere sempre il lato positivo delle cose, la conduttrice è reduce da un periodo difficile a causa del Covid. “Sono risultata positiva al Covid, mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto”, ha raccontato. Si è trattata di una situazione molto difficile per la Fialdini, sempre presa tra i mille impegni di lavoro.

Il post liberatorio non è passato inosservato nemmeno ai suoi colleghi: tra questi, Rita Dalla Chiesa ha preso la parola, commentando: “Dai Franci, Domani tutti a fare il tampone, senza stress”. Non solo lei, molti altri hanno mostrato solidarietà nei confronti della Fialdini e l’hanno esortata a riprendersi e combattere il Covid. Nonostante lo spavento, per fortuna tutto si è risolto per il meglio e la conduttrice è tornata sul piccolo schermo più forte di prima.