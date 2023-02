Addio Francesca Fialdini purtroppo non c’è stato nulla da fare | Perse le speranze

Francesca Fialdini riceve una terribile notizia. È stata spodestata da un’importante trasmissione ed il suo futuro in Rai potrebbe essere compromesso. Vediamo cosa è successo.

La conduttrice del celebre programma “Da noi a ruota Libera” Francesca Fialdini si è resa protagonista di una brutta faida con una sua collega. La donna ha ricevuto una terribile notizia riguardo una mancata conduzione di un importante show in onda in concomitanza con Sanremo e a quanto pare proprio la Faldini sarebbe stata definitivamente spodestata.

Il programma che antecede, infatti, Sanremo anche quest’anno condotto da Amadeus, il PrimaFestival, secondo quando riportato dal magazine Oggi e nello specifico dal giornalista Alberto Dandolo ha una nuova e famosissima conduttrice scelta dopo un confronto tete a tete con Francesca Fialdini.

La donna sarebbe stata ad un passo dall’avere l’ingaggio ma poi cacciata all’ultimo da una presentatrice e personaggio televisivo molto in voga negli ultimi tempi, per lei non c’è stato nulla da fare. Per la Fialdni è un colpo durissimo e il suo futuro nel palinsesto rai potrebbe essere in costante cambiamento.

Ma di chi stiamo parlando? Chi è questa famosa showoman di cui stiamo parlando sulla quale la Rete ha deciso di puntare a discapito della Fialdini?

La faida per la conduzione del PrimaFestival

Secondo quanto si legge nel giornale Oggi e come scritto da Dondolo: “Andrea Delogu sarà la padrona di casa del Primafestival, lo spazio che anticiperà ogni sera su Rai1 la kermesse canora più importante del Paese.

La versatile Andrea è riuscita a conquistare l’ambita conduzione dopo un testa a testa con la brava Francesca Fialdini, che si è vista sfuggire all’ultimo momento questa importante occasione professionale. I dirigenti Rai hanno deciso di puntare sulla Delogu non solo in occasione del Primafestival, sarà uno dei volti dell’estate della rete ammiraglia del servizio pubblico”.

Una scelta, quella della Rai, ormai definitiva tenendo conto anche dell’imminenza del Festival e Francesca Fialdini deve fare i conti con questa drastica e netta decisione da parte della rete ammiraglia.

Quale sarà il suo futuro ora che i dirigenti hanno optato per la Delogu anche come protagonista di questa estate? Quello che è certo è che Francesca Fialdini proseguirà con il suo programma “Da noi a ruota libera…” adatto al suo tipo di conduzione molto semplice e gentile.

Anche dal punto di vista sentimentale per la Delogu va a gonfie vele: è impegnata con il modello Luigi Bruno di vent’anni più giovane di lei dopo aver terminato il suo matrimonio a gennaio 2021 con l’attore Francesco Montanari.