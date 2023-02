Harry aveva un infiltrato a palazzo, accordo segreto tra i due | È SCANDALO

L’arrivo nelle librerie di tutto il mondo di Spare ha creato un caos mediatico di enorme portata: il principe Harry è tornato ad essere di nuovo il protagonista del gossip e degli scandali che riguardano Buckingham Palace. D’altronde non poteva aspettarsi altro dopo le dichiarazioni riportate nella sua autobiografia.

Spare è un libro che ha diviso molti: c’è chi lo ama e chi lo odia, e poi c’è una parte di persone che non è interessata a leggerlo, ma non vede l’ora di scoprire fino a dove si arriverà in questa storia. Buckingham Palace è di nuovo in mezzo ai fuochi del gossip dopo le rivelazioni di Harry nella sua autobiografia, curata da Mohringer.

Nel libro il duca di Sussex si scaglia contro suo padre, il re Carlo, e la moglie Camilla, ma anche contro suo fratello William e sua moglie Kate Middleton. Tutti e 4 rei, secondo lui, di averlo reso una “ruota di scorta”, per l’appunto. Il secondogenito di Diana e Carlo chiede di “riavere indietro mio padre e mio fratello”. La spaccatura famigliare sembra ormai insanabile.

In famiglia c’è chi gli dà ragione

Buckingham Palace non ha ancora risposto al polverone che si è sollevato attorno alla famiglia reale: non lo aveva fatto neanche in occasione dell’uscita della docu-serie di Harry e Kate su Netflix. Mentre il mondo intero si confronta sulle rivelazioni del principe, il Regno Unito rimane in silenzio.

Negli ultimi giorni, poi, è emersa una verità che ha gettato una nuova luce su tutta la vicenda: qualcuno molto vicino alla famiglia reale era a conoscenza del libro del principe, ma non ha detto nulla riguardo la pubblicazione o il contenuto.

Lucy Middleton, cugina di Kate, è il responsabile dell’ufficio legale della Penguin Random House, ovvero la casa editrice che ha editato e pubblicato il libro del duca di Sussex. È molto probabile che Lucy conoscesse il contenuto del libro e lo scandalo che sarebbe nato dalla sua pubblicazione, ma sembra che non abbia detto nulla, oppure i reali hanno deciso di non agire.

In ogni caso la mossa di Harry non si è rivelata vincente: il principe ha perso molti dei suoi sostenitori, soprattutto nella sua patria. Molti britannici non hanno apprezzato le sue dichiarazioni, e in particolare la decisione di pubblicare tutto in un libro senza confrontarsi prima con la famiglia.

Così il principe, che voleva portare dalla sua parte ancora più sudditi, ha ottenuto l’effetto contrario: secondo gli ultimi sondaggi del Regno Unito, l’indice di gradimento di Harry è crollato a picco, arrivando ai livelli di Meghan Markle.