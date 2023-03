Fedez sta male, conati di vomito davanti a tutti | Non è riuscito a vincere la sfida

Fedez ha accusato un malore in diretta da Stasera c’è Cattelan: conati di vomito e pianti.

Di Fedez si è parlato abbondantemente nelle ultime settimane, il clamore suscitato dall’ormai storico bacio con Rosa Chemical ha aperto la strada alle voci di una presunta crisi tra il rapper e Chiara Ferragni. Lei impegnata a mostrarsi presa dai suoi impegni di lavoro e di madre, lui in silenzio social fino alla promozione del suo nuovo podcast Wolf e una nuova polemica con Selvaggia Lucarelli.

Proprio in quest’ultima occasione sono nati nuovi rumors questa volta non sulla crisi matrimoniale smentita ufficialmente da un’eloquente foto condivisa da Chiara nella quale si vede la mano di lei stringere quella del marito, ma bensì sulle attuali condizioni di salute di Fedez, il quale proprio nella diretta per Wolf e nelle stories in replica a Selvaggia Lucarelli si è mostrato particolarmente fragile, a un passo dalle lacrime e balbettante.

Fedez aveva praticamente delle convulsioni provocate forse dai singhiozzi di pianto soffocati mentre cercava di parlare e anche dalla balbuzie che ironicamente aveva commentato precedentemente nella diretta per lanciare il podcast Wolf durante la quale aveva detto: “spero di non balbettare” riferendosi alle puntate che avrebbe registrato. Non vi sono state, però, spiegazioni ufficiali da parte sua e i fan si sono preoccupati molto dal momento che solo un anno fa Fedez dichiarò di avere il cancro al pancreas.

La salute di Fedez è a rischio?

Già in passato Federico Lucia, in arte Fedez, aveva parlato delle sue condizioni di salute dichiarando di soffrire di una forma di demielinizzazione che fa scomparire le guaine mieliniche delle fibre nervose e fa proliferare le cellule della nevroglia, un tessuto che si trova all’interno dell’encefalo e del midollo spinale. Tale deficit può causare la sclerosi multipla. Ufficialmente però Fedez non ha commentato la sua condizione e sembra stare meglio.

Si potrebbe parlare anche di ansia e attacchi di panico, alla base in alcuni casi di forme di balbettio o afasia, vi sono persone che addirittura non riescono più a deambulare normalmente a causa dell’ansia. Naturalmente tutte queste sono soltanto ipotesi e non vi è nulla di confermato né da un medico del cantante né dal cantante stesso. Certo è che in quest’ultimo anno per Fedez le cose non sono state semplici e i fan si augurano sempre che possa stare bene ed essere felice con la sua amata famiglia.

Quando da Cattelan stava per vomitare

Ma Fedez nelle ultime settimane è stato anche protagonista di momenti goliardici che hanno fatto divertire molto il pubblico televisivo. Parliamo della recente ospitata a Stasera c’è Cattelan, il programma condotto appunto da Alessandro Cattelan che come sappiamo conduce delle interviste molto originali. Il conduttore ha infatti messo davanti al suo ospite le chips più piccanti al mondo, fatte con dei peperoncini micidiali e ha sfidato Fedez a mangiarle.

Dopo che il rapper ha puntualizzato di essere rimasto con mezzo pancreas e di dover prendere degli enzimi ha però accettato la sfida e ha assaggiato le patatine. Erano effettivamente molto forti e come unico calmante per il gusto piccante c’era solo un bicchiere di latte. Dopo qualche conato e dei rigurgiti, anche fra le risate fedez ha commentato: “Sembra di fare una fellatio a Satana! Scusate… ho detto fellatio perché non volevo dire pomp*no!”. Anche Cattelan ha assaggiato quelle patatine e davanti alle telecamere hanno sofferto entrambi.