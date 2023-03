Lorella Cuccarini in pericolo di vita, “qualcosa non funzionava” | Ha perso un organo

Lorella Cuccarini ha affrontato degli importanti problemi di salute. La donna, infatti, convive senza un organo. Ma di quale si tratta?

Recentemente il pubblico ha avuto la possibilità di vedere la grande ballerina e cantante Lorella Cuccarini sul palco di Sanremo in occasione della serata cover dove ha duettato con Olly cantando il suo celebre brano “La notte vola”. La donna a 57 anni è apparsa incredibilmente in forma facendo invidia a donne molto più giovani di lei ma non bellissime e toniche come la conduttrice.

Per Lorella Cuccarini è comunque un periodo davvero importante: da un po’ di anni, infatti, è professoressa nella scuola di Amici, programma condotto da Maria De Filippi. Dapprima, era docente di ballo ma attualmente si sta occupando del canto diventando l’unica professionista a ricoprire questi due ruoli diversi ad Amici.

La sua popolarità nonostante sia da tantissimi anni una protagonista della televisione continua a crescere tenendo conto che l’artista è stata anche in grado di farsi conoscere dalle nuove generazioni proprio grazie al suo impegno ad Amici dove si sta dimostrando una docente molto severa ed esigente ma allo stesso tempo parecchio comprensiva e materna.

I problemi di salute di Lorella Cuccarini

La Cuccarini si mostra in pubblico sempre molto sorridente e perfettamente in salute. Tuttavia, la donna nasconde un passato doloroso fatto di alcuni problemi di salute che l’hanno messa k.o. un po’ di tempo fa. Infatti, Lorella Cuccarini che è davvero riservata su questioni private che la riguardano, ha subito l’asportazione di un organo molto importante.

Stiamo parlando della tiroide senza la quale continua a vivere ancora oggi. Infatti, l’artista nel 2002 ha scoperto di avere un nodulo alla tiroide appunto ed è per questo che i medici hanno deciso di asportare definitivamente l’organo per scongiurare la presenza di una malattia ben più grave: un tumore.

La guarigione di Lorella Cuccarini

Al tempo Lorella si era accorta che qualcosa nel suo corpo non funzionava per cui aveva deciso di approfondire il suo malessere scoprendo che l’origine dei suoi problemi era nient’altro che la tiroide. Infatti, la Cuccarini si sentiva spesso stanca ed affaticata e aveva anche la tachicardia ed il suo viso era segnato da occhiaie profonde.

L’operazione ha permesso alla donna di guarire, di non incorrere in malesseri ulteriori e ha fatto sì che la ballerina e cantante si riprendesse al meglio e dimostrasse di essere perfettamente in salute. Adesso, infatti queste problematiche sono un lontano ricordo e la Cuccarini è più sul pezzo che mai!