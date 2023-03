Maurizio Costanzo, adozione estrema “abbandonato nell’immondizia” | Nessuno lo sapeva

Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo ecco che vengono svelati alcuni retroscena sul suo passato. Una storia di adozione ha letteralmente sconvolto il web.

Il 24 febbraio il mondo dello spettacolo e del giornalismo si è svegliato con la terribile notizia della scomparsa del grande Maurizio Costanzo. L’uomo è deceduto all’età di 84 anni lasciando sua moglie, la celebre presentatrice Maria De Filippi e tre figli in preda al totale sconforto. La sua perdita segna, così, la fine di un particolare modo di fare televisione sebbene l’insegnamento di Costanzo continuerà ad influenzare anche le generazioni future.

Lunedì 28 febbraio molte personalità della televisione hanno potuto dire addio a Maurizio Costanzo al suo funerale ringraziandolo un’ultima volta per i suoi grandi consigli. Oltre che un grande professionista, Maurizio Costanzo è stato anche un giornalista dotato di grandissima umanità, anche nel suo privato.

Proprio a seguito della sua scomparsa ecco che vengono fuori dei retroscena sul suo passato e su alcune sue azioni considerate davvero senza precedenti. L’uomo era solito fare beneficenza senza, però, mai sbandierare ai quattro venti la sua attività di solidarietà e questo lo ha reso una personalità ancora più apprezzabile in un mondo, quello dell’intrattenimento, fatto in gran parte da sciacalli.

La storia di Fortunato

Viene ora fuori un aneddoto particolare sulla vita di Maurizio Costanzo e sua moglie Maria de Filippi circa un gesto di bontà da loro compiuto. Nel 1998, la coppia ha deciso di adottare un pastore tedesco e fin qui tutto nella norma. A far commuovere però tutti sono state le condizioni estreme in cui è stato rinvenuto il povero animale.

Fortunato, il nome del cane in questione, come si leggeva proprio nelle pagine del Mattino dell’epoca era stato abbandonato in un cassetto dell’immondizia in condizioni davvero critiche. Infatti, il cane era stato colpito da un proiettile ma mai si è scoperta la reale ragione di questo aspetto così scioccante. Fortunato si è salvato, poi, grazie all’aiuto dei veterinari dimostrandosi un cane con tantissima voglia di vivere.

L’intervento di Maurizio Costanzo

Ed ecco che per un caso fortuito è entrato in gioco Maurizio Costanzo con la sua immensa generosità. Massimo Perla addestratore e ospite fisso nel programma del conduttore “Il Maurizio Costanzo Show” è venuto a conoscenza di questa storia dolceamara e ha poi deciso di conoscere Fortunato che in quel momento si trovava in un rifugio a Napoli.

Perla ha raccontato in seguito a Costanzo la terribile storia di Fortunato che ha commosso così tanto il giornalista da fargli prendere una decisione drastica. Maurizio Costanzo insieme a sua moglie, infatti, ha adottato Fortunato ed il pastore tedesco è entrato nella sua famiglia con grandissima gioia dei suoi figli e di Maria De Filippi.