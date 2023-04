Alvin rompe definitivamente il silenzio sul divorzio Totti-Blasi | Parole inaspettate

Le parole rivelatrici del conduttore sulla separazione della coppia.

Ilary Blasi e Francesco Totti, coppia iconica e nei cuori di tutti gli italiani ha, ormai da quasi un anno, infranto i nostri sogni per aver annunciato la separazione dopo diciassette lunghi anni di matrimonio.

I due si sono conosciuti nel lontano 2002, quando Francesco Totti era già il calciatore amato da tutta Roma e lei iniziava a farsi strada nel mondo della televisione, come valletta di Passaparola.

Niente dura per sempre, e ciò che sembrava indistruttibile è giunto, infatti, a una fine, lasciando interdetti tutti i fan della coppia, che in loro credevano come se fossero stati il Re e la Regina di Roma.

In merito alla loro relazione, e al loro divorzio ci sono state notevoli discussioni a partire da quel fatidico giorno, e adesso abbiamo un nuovo punto di vista dato da uno degli amici di lunga data di Ilary: Alvin.

Le parole di Alvin sul matrimonio di Francesco e Ilary

La Blasi stessa era sembrata molto a suo agio riguardo la questione della separazione con l’ex marito: l’abbiamo vista, infatti, scherzarci sopra durante la conduzione della prima puntata de L’isola dei Famosi proprio con Alvin, oltre che con Enrico Papi e Vladimir Luxuria “Dall’anno scorso le cose sono cambiate: non c’è più un uomo accanto a me” – ha detto Ilary con chiare allusioni – “Sto parlando di Nicola Savino che ci segue da casa!“.

A questo punto, Alvin, ha deciso di intervenire e parlare della separazione dei due in un’intervista di SuperGuidaTv. Il conduttore ha parlato di come nella vita capitino a tutti momenti più duri, e che ciascuno debba viverseli a suo modo. Rivolgendosi a Ilary dice “Penso che Ilary sia una persona per come la conosco forte, solida” – ed è per questo che secondo Alvin, riuscirà a cavarsela, con lui accanto, ogni volta che lei ne avrà bisogno.

Alvin racconta del suo rapporto con Ilary Blasi

Alvin e Ilary si sono conosciuti più di venti anni fa, sul set di “Top of the Pops” e il loro rapporto è molto solido, fatto di ironia “ci siamo sempre presi in giro”. Avendo lo stesso manager hanno potuto condividere tanti momenti, anche grazie a lui, perché li ha uniti davvero molto. E adesso, con la conduzione dell’Isola, viene fuori questo lato del loro legame.

Ha ricordato, poi i primi momenti con Ilary Blasi, quando lavoravano insieme al programma musicale trasmesso sulla Rai (Top of the Pops), ricordi scaturiti da una foto mostrata da un’amica che lavorava con loro ai tempi: “C’era già qualcosa di magico che ci univa” – racconta – Da quel momento la nostra amicizia dura da anni”.