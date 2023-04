Soleil Sorge: “morte per overdose”, non c’è stato nulla da fare | Tragedia

L’influencer ha rivelato un lato oscuro del suo passato, raccontando la drammatica fine del suo primo amore. Scopriamo i dettagli.

Soleil Sorge è un personaggio televisivo, modella ed influencer italo-americana. Quando ha partecipato al Grande Fratello VIP 2021, la ragazza ha confessato un periodo buio della sua vita. Parlando della morte del suo ex fidanzato Kevin, Soleil ha rivelato: “Era il mio primo amore, forse il mio primo vero amore. Io ero in stanza quel giorno.

Inizio a sentire questo rumore tra il singhiozzo e lo strozzo, non me lo scorderò mai. Per fortuna sono riuscita a chiamare l’ambulanza, gli ho provato a fare la respirazione bocca a bocca. Sono riusciti a salvarlo e la madre lo ha mandato in un centro di riabilitazione”. Tuttavia, la situazione è precipitata poco dopo:

“Questo lo ha distrutto. Ha scoperto altre sostanze e ha cominciato a mentire anche a me. Io sono rimasta con lui perché non era colpa sua e provavo a farlo riprendere. A distanza di mesi è andato all’università, ma dopo un mese ho ricevuto questa chiamata che era morto di overdose per un mix chimico questa volta”.

Dopo questo trauma sentimentale, la Sorge ha sviluppato un forte rimorso, affermando: “Mi sono sentita tremendamente in colpa per non essere riuscito a salvarlo da questa cosa”. Ma questo trauma l’ha spronata a vivere a pieno ogni istante ed a ricominciare dall’inizio, facendosi coraggio.

L’importante sostegno della mamma

Durante un’intervista alla rivista DiPiù, Soleil ha svelato che è stata sua madre Wendy Kay a supportarla in quel periodo così difficile: “Come sono riuscita a superare tutto? Mia madre mi ha aiutata tanto, nonostante all’epoca stesse combattendo, fortunatamente con successo, un tumore al seno”. Dunque, la ragazza stava vivendo un doppio periodo nero: la morte del primo fidanzato e la malattia della madre.

“Non riuscivo a farmene una ragione, è stato un grande dolore e io ero piccola. Ero giovane ed inesperta, Kevin era stato il mio primo vero amore. Ho sofferto tanto nella mia vita e in amore sono molto sfortunata”. Insomma, un approccio iniziale all’amore non proprio facile, ma questo ha reso Soleil la giovane donna forte e risoluta che conosciamo oggi.

La dedica di Soleil a Kevin

Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia della sesta edizione del GFVIP, iniziata il 13 settembre 2021, Soleil ha condiviso sui social il suo lutto. Uno dei suoi fan le ha chiesto di postare la foto del suo primo amore e la Sorge ha pubblicato una sua foto che la ritraeva da giovanissima in compagnia del suo primo fidanzato Kevin.

Lo scatto risale al 2010, mostrando una sedicenne Soleil Sorge assieme al suo primo amore Kevin, morto prematuramente per overdose. La foto è stata accompagnata anche da un commento della modella: “Una delle persone più belle della mia vita… Ora è in Paradiso, ma lo amo e terrò per sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me”.