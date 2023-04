Cristina Scuccia: viene a galla la verità scomoda, ecco perché ha lasciato i voti | Retroscena

Tutta la verità sul’ex suor Cristina: ecco il vero motivo per cui ha lasciato i voti.

Finalmente sono venute a galla le vere ragioni del perché l’ex Suor Cristina abbia lasciato i voti e deciso così di rinunciare per sempre al suo percorso di fede. L’avevamo vista emergere al programma The Voice, in cui aveva dato prova di un grande talento e di una grande voce, lasciando tutto il pubblico a bocca aperta soprattutto nel vederla comparire sul palco nella sua tunica.

Dopo la sua apparizione al programma, ha tenuto anche diversi concerti, ed era ritornata alla sua vita in convento. Pochi mesi fa ha deciso dunque di lasciare il convento per sempre e di essere soltanto Cristina Scuccia, ma fino ad ora i motivi erano rimasti all’oscuro.

Cristina Scucca, dopo aver lasciato i voti, si è recata per un periodo in Spagna, e ora ha ben pensato di dedicarsi al mondo della televisione, facendo parte del nuovo gruppo di naufraghi dell’Isola dei Famosi. Ha però deciso di rinunciare al bikini, rivelando di non sentirsi pienamente a proprio agio, e di voler aspettare il momento giusto, rispettando così i tempi suoi e delle persone che l’avevano vista fino ad ora in panni diversi.

È difficile e molto lungo, secondo Cristina, abituarsi ai cambiamenti e per questo motivo la sua scelta risulta assolutamente comprensibile. Adesso siamo curiosissimi di conoscere tutta la verità sulla decisione presa così di netto da Cristina, che ha lasciato tutti noi increduli, senza parole.

Perché Cristina Scuccia ha deciso di abbandonare il convento?

Durante un’intervista negli studi di Verissimo aveva rivelato alla conduttrice Silvia Toffanin le vere ragioni per cui ha deciso di lasciare i voti, cambiando drasticamente la propria vita. Ha spiegato che una volta essere entrata in pieno nel mondo della televisione e aver vissuto un tipo di esperienza come quella di cantare in concerti per tantissime persone, si è resa conto di quanto fosse cambiata e di come la vita che conduceva all’interno della comunità religiosa fosse ormai lontana anni luce da lei.

Per questo ha iniziato a sentire il bisogno di vivere più liberamente, senza sottostare alle regole. Tuttavia, a quanto pare, non sarebbero queste le vere motivazioni: la verità ce l’ha svelata una compaesana di Cristina.

Cristina Scuccia smascherata, ecco tutta la verità

Nonostante l’intervista rilasciata da Cristina Scuccia stessa, le voci e i pettegolezzi sul perché della sua drastica scelta di abbandonare il convento continuano a circolare, soprattutto per la scelta della donna di partecipare al programma condotto da Ilary Blasi.

Ecco che una compaesana di Cristina svela tutta la verità: a quanto pare, secondo la donna che avrebbe amici in comune con Cristina, l’ex suora si sarebbe innamorata e avrebbe addirittura una relazione, di cui però, la donna ha deciso di non parlare per il momento.