Stefano De Martino, tragica morte: “Lo amavo moltissimo” | Cuore a pezzi

L’ex ballerino e conduttore Rai rivela un doloroso lutto che lo ha segnato per tutta la sua vita. Scopriamone i dettagli.

Stefano De Martino è conosciuto al pubblico italiano per essere stato un ballerino ad Amici e per il suo nuovo ruolo da presentatore televisivo. In questi ultimi anni, infatti, De Martino si è dedicato alla conduzione di alcuni programmi tv come, ad esempio, Stasera Tutto È Possibile e Bar Stella. Inoltre, è stato anche giudice nella scorsa edizione del Serale di Amici.

Dopo aver abbandonato il mondo della danza, nel quale era entrato grazie al programma ideato e condotto dalla Queen di Canale5, ovvero Maria De Filippi, Stefano ha saputo crearsi il suo spazio nel piccolo schermo.

Bar Stella è uno dei programmi che l’ex ballerino ha condotto e il nome della trasmissione deriva proprio da un vero bar. Il locale, che si chiamava appunto Bar Stella, era stato aperto tanti anni fa dal nonno di De Martino.

Il rapporto che legava Stefano a suo nonno era molto profondo e quando, nel 2016, la morte è sopraggiunta all’improvviso per il conduttore è stato veramente difficile dire addio all’amato nonno.

Stefano De Martino ricorda il nonno

In un’intervista a TvMia, Stefano ha rivelato: “Perderlo per me è stata una tragedia. Lo amavo moltissimo. Ogni volta che entro in uno studio e prendo il mio posto di giudice sento che nonno Stefano è lì accanto a me. Mi sembra quasi di vederlo, come se ci fosse ancora e questo mi dà una grande forza”. De Martino ha anche commentato il suo addio alla danza, dicendo:

“Non ero straordinario, [come ballerino] non avevo la grazia di una stella. Diciamo che non ho lasciato il segno. Come conduttore e giudice vado decisamente meglio”. Oltre alla vita professionale, Stefano ha anche una vita privata molto chiacchierata e discussa.

Stefano De Martino su Belèn Rodriguez

L’ex ballerino e la conduttrice argentina Belen Rodriguez si sono sposati nel 2013, ma il loro matrimonio è durato appena due anni. La coppia ha avuto anche un figlio, Santiago, nato proprio nel 2013. Stefano e Belen sono la classica coppia che scoppia per poi provare a rimettersi insieme. Si sono presi e lasciati per ben due volte.

Adesso sembra che il conduttore Rai e la conduttrice Mediaset stiano vivendo il loro amore per la terza volta. Ma con un elemento in più della famiglia, ovvero Luna Marì. La bimba è nata dalla relazione che Belen ha avuto con il parrucchiere Antonino Spinalbese che, però, è terminata poco dopo la nascita della piccola. Insomma, una famiglia allargata per Stefano De Martino.