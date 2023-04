Martina Colombari e il dramma del figlio: “Ha problemi” | Denunciato

Martina Colombari ha raccontato del difficile rapporto col figlio e di quanto sia preoccupata per il giovane.

Di recente Martina Colombari è tornata al centro della cronaca non tanto per il gossip sulla sua vita privata, ma a causa di un grave episodio che ha coinvolto suo figlio Achille. Il ragazzo, nato dalla sua relazione col calciatore Alessandro “Billy” Costacurta, non sembra nuovo a problemi del genere.

L’ex Miss Italia e suo figlio hanno partecipato a Pechino Express e i telespettatori hanno potuto notare fin da subito l’indole aggressiva del ragazzo nei confronti di sua madre. Più volte i due hanno litigato, a volte preoccupando anche gli altri concorrenti in gara.

Il ragazzo ha 18 anni e sembra stia vivendo con difficoltà l’adolescenza. Stando ai racconti della madre, a volte la situazione diventa ingestibile e molto delicata. Colombari però non demorde e continua a supportarlo nel suo percorso che, a suo dire, è di normale crescita.

Nonostante i suoi comportamenti, il ragazzo ha attirato l’attenzione dei media e delle giovani da casa che si chiedono se sia single. La popolarità di Pechino Express non gli ha ancora portato l’amore; chissà che non lo trovi prossimamente.

È stato denunciato

Achille Costacurta di recente è stato denunciato per un fatto molto grave: il ragazzo ha dato un pugno a un poliziotto. Né l’ex Miss Italia né il padre Billy Costacurta si sono espressi su ciò che è accaduto. Dopo qualche giorno il ragazzo si è scusato sui social taggando l’account della Polizia di Stato.

“Achille fa dannare e fa urlare, ma fa anche ridere: è fantasioso, creativo, è la parte mia più pittoresca” aveva spiegato Colombari in una precedente intervista. “Ha i problemi di tutti i 18enni, ovvero quello di svegliarsi al mattino, o il problema che non ti manda un messaggio quando torna a casa tardi e tu ti svegli e dici ‘sarà tornato? dormirà a casa della fidanzata? dell’amico? dove sarà?’. Queste cose qui”.

Martina Colombari e il difficile rapporto col figlio

L’ex Miss Italia ha parlato di un rapporto piuttosto difficile col figlio, giustificando però il fatto che sia a causa della sua giovane età. “A scuola ha sempre avuto un po’ di problemi a rispettare le regole e studiare, ha cambiato un po’ di scuole però devo dire che questo percorso economico e finanziario che sta facendo lo incuriosisce molto, vorrebbe aprire una sua attività e fare l’imprenditore” ha spiegato.

“Ha tante idee: mattoncino dopo mattoncino costruirà la sua strada. Durante Pechino Express ha avuto difficoltà a gestire la frustrazione in determinati momenti, ma anche questo gli è servito a crescere”. Martina Colombari non ha mai nascosto il fatto che suo figlio sia problematico ma è pronta a sostenerlo durante questo periodo di passaggio.