Martina Colombari vuota il sacco: “Ecco perché ho tradito mio marito” | Retroscena inedito

Martina Colombari esce allo scoperto e spiega in un’intervista il motivo per cui ha tradito Billy Costacurta, suo marito da oltre 18 anni.

Dopo il silenzio, finalmente arriva la verità. Martina Colombari confessa tutto sul tradimento a Billy Costacurta. In una recentissima intervista rilasciata a Oggi, ha rivelando un retroscena molto intimo del suo matrimonio.

Ha raccontato di aver tradito in passato suo marito, spiegando cosa è successo tra loro. L’intervista ha lasciato i fan a bocca aperta, nessuno pensava che fosse successo quello, né tantomeno che lei avrebbe fatto una confessione così pesante.

Conosciuta per lo spettacolo a teatro Fiori D’Acciaio, che sta conquistando il pubblico grazie a un cast d’eccezione, Martina Colombari è entrata nel cuore degli italiani anche per la partecipazione a questa edizione di Pechino Express, un’esperienza durissima che ha voluto condividere con l’amato figlio.

Martina Colombari, tutta la verità sul tradimento

Pechino Express le ha dato la possibilità di farsi conoscere a 360 gradi, ma purtroppo la sua esperienza tra “Mamma e figlio” in giro per il mondo è terminata nella puntata del 13 aprile, quando i due sono stati eliminati. La sesta tappa, più difficile delle altre, li ha messi a dura prova e gli è costata l’eliminazione. Nonostante questo, la Colombari ha potuto mostrare tutta la sua grinta e voglia di arrivare in alto.

Spesso l’abbiamo sentita parlare dell’amore per suo figlio e suo marito Alessandro Costacurta, soprannominato Billy. I due hanno alle spalle un matrimonio lungo oltre 18 anni, fatto anche di sofferenze ed ostacoli. Uno di questi è un tradimento, di cui Martina ha parlato apertamente durante un’intervista a Oggi. Ha raccontato, infatti, di aver tradito in passato il suo amato.

Martina Colombari, il rapporto con il marito

Si tratta di un tradimento avvenuto da parte di entrambi. Nell’intervista, ha svelato che nel corso del loro matrimonio ci sono stati parecchi momenti difficili. L’attrice ha spiegato il motivo che la portò a compiere un adulterio: “Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata. Non ero più la regina di casa, non mi corteggiava più” Secondo il suo racconto i due si sarebbero allontanati per un periodo, lasciandosi andare a nuove conoscenze. Poco dopo, però, si sono nuovamente avvicinati: “Alla fine ci siamo ritrovati”, ha detto.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene: dopo quel periodo di distacco, le cose tra loro hanno ritrovato il proprio equilibrio e ora sono più felici che mai. Anche se il loro lavoro a volte li costringe a stare lontani, sanno che si ritroveranno sempre.