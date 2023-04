Federica Pellegrini beccata con un altro dopo Pechino Express | Aveva addosso i suoi vestiti

Federica Pellegrini ha un nuovo uomo? Una foto pubblicata sui social ha sconvolto i fan dell’ex campionessa di nuoto.

Sono passati pochi mesi dal matrimonio con Matteo Giunta e Federica Pellegrini sembra aver già trovato un nuovo uomo: le foto sui social la incastrano senza ombra di dubbio. L’ex campionessa di nuoto ha condiviso alcuni pensieri “compromettenti” su un incontro molto particolare.

Lei e Giunta si sono conosciuti proprio a bordo piscina, quando l’allenatore era il preparatore atletico di suo cugino Filippo Magnini, ex compagno della nuotatrice. Federica e Matteo si conoscono dal 2013: in quegli anni la storia tra lei e Filippo era già in dirittura d’arrivo. L’addio vero e proprio c’è stato nel 2017 e, a quanto pare, fu proprio la nuotatrice a troncare la relazione.

Nello stesso anno sono emerse diverse foto della nuotatrice e dell’allenatore insieme, ma non avevano destato troppi sospetti inizialmente visto che l’uomo era da diversi anni preparatore atletico anche di Pellegrini. Gli scatti però sono diventati sempre più frequenti e i due sono stati beccati anche al di fuori dell’orario di allenamento.

La coppia ha cercato di tenere nascosta la relazione per diversi anni, fino a che, nel 2019, non si è arresa: i due hanno pubblicato una foto insieme sui social confermando quelle che ormai erano diventate certezze sulla natura del loro rapporto.

Il matrimonio

Il 31 ottobre 2021 Matteo Giunta ha fatto la proposta a Federica Pellegrini che ha detto sì. I due si sono sposati poi il 27 agosto 2022 a Venezia: le nozze contavano 160 invitati e l’organizzazione era stata curata da Enzo Miccio, wedding planner molto conosciuto nel mondo dello spettacolo.

I due sposini hanno poi deciso di partecipare all’ultima edizione di Pechino Express, posticipando la loro luna di miele e regalandosi una bella avventura. Da ciò che raccontano i due sembra che il loro legame si sia rafforzato grazie a questa esperienza. Il viaggio è ora in onda su Sky, ma le riprese sono terminate lo scorso autunno.

Federica Pellegrini beccata proprio con lui!

L’ex nuotatrice di recente ha lasciato i fan a bocca aperta dopo essere stata “beccata” insieme a un cantante famosissimo: Marco Mengoni! Non ci crederete, ma i due hanno condiviso una foto insieme che ha fatto molto discutere i fan di entrambi. Ma cosa è accaduto davvero? Federica Pellegrini ha già dimenticato Matteo Giunta?

Niente affatto: l’ex campionessa e il cantante hanno preso parte a un photoshoot congiunto per il lancio di OMEGA Acqua Terra Shades. Nelle foto i due hanno un outfit molto simile, total-black; Pellegrini indossa inoltre la giacca del marito sopra un mini abito longuette. “Amore alla fine finisco sempre con la tua giacca addosso” ha scritto la donna come descrizione, insieme a “Così mi piacciono… Alti, pericolosi e sexy… Sapete già di che cosa sto parlando…”, messaggio volutamente ambiguo per riferirsi ai tacchi.