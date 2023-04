Forum: fa pipì in diretta, buttata fuori dallo studio ma il danno è fatto | VIDEO

Nel noto programma di Mediaset è successo l’impensabile: un episodio che ha sconvolto tutti i presenti in studio e a casa.

Forum è il famoso talk giuridico non istituzionale in onda sulla rete Mediaset da diverso tempo ormai. Il programma è noto anche per i numerosi casi trattati che, molto spesso, escono fuori dalle righe, mostrando siparietti assurdi ed ironici.

Al timone di Forum c’è la conduttrice Barbara Palombelli che, da otto stagioni, ha preso il posto della precedente presentatrice, ovvero Rita Dalla Chiesa. Anche se il programma va in onda da diversi anni, il pubblico ne rimane sempre affascinato grazie ai diversi casi trattati e alle piccole ma significative modifiche che il format subisce ad ogni nuova stagione.

Questo celebre talk giuridico non istituzionale è uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano, che si interessa sempre di più ai vari casi portati nella trasmissione. Proprio durante una puntata condotta dalla moglie di Francesco Rutelli, è accaduto qualcosa fuori dall’ordinario, che nessuno poteva aspettarsi.

Forum è noto anche per diverse liti accese tra le parti, insulti vari e confusione in studio perché i protagonisti si parlano uno sopra l’altro. Ma quello che è successo circa un anno fa ha lasciato a bocca aperta i presenti in studio, il pubblico a casa, la conduttrice e il giudice che, oltretutto, è stato anche coinvolto.

Il vergognoso episodio accaduto a Forum

Il talk giuridico non istituzionale ottiene sempre degli ottimi risultati di share, anche quando in studio scoppia il panico perché le parti in questione iniziano a litigare animatamente fino a costringere la conduttrice e il giudice presenti a chetare gli animi, facendoli anche arrabbiare.

L’episodio in questione è accaduto circa un anno fa ed ha scioccato tutti i presenti. Inoltre, anche il giudice Francesco Foti è stato coinvolto nel drammatico e sconcertante evento. Le due parti protagoniste stavano litigando a voce alta e una delle due non riusciva ad intervenire perché l’altra urlava troppo. Allora, il giudice si è visto costretto a cacciarla dallo studio.

Il ritorno in studio

Quello che è successo al rientro della donna in studio è incredibile ed impensabile. Questa, infatti, poco dopo essere ritornata, è scattata in piedi chiedendo a Barbara di andare urgentemente a fare la pipì. Aggiungendo, poi, di essere perfettamente in grado di trattenerla perché è giovane sia fuori che dentro.

Questa scenetta assurda ha lasciato attoniti tutti i presenti, compresa la conduttrice che, immediatamente, ha voluto sottolineare che un episodio del genere non le era mai capitato in tutta la sua carriera. Un momento di Forum tanto indimenticabile quanto sconcertante.