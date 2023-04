Luce dei tuoi occhi 2: “Colpo di scena nel finale” rivelazioni pericolose di Anna Valle

Tutte le novità della nuova stagione della fiction Luce dei tuoi occhi

È tornata Luce dei tuoi occhi, con un’attesissima nuova stagione che è iniziata ieri sera, mercoledì 12 aprile, su Canale5. Tante sono le novità che ci si aspetta di vedere nel corso degli episodi, e di cui daremo un assaggio qui sotto.

La fiction ha avuto un enorme successo dalla sua andata in onda nel 2021, e continua ad avere un grande seguito tra il pubblico di Canale5. I protagonisti sono Anna Valle e Giuseppe Zeno che rivestono i ruoli rispettivamente della coreografa Emma Conti e del professore di liceo Enrico Leoni.

Nella prima stagione avevamo visto la protagonista Emma Conti, tornata da New York alla sua terra natia Vicenza, alla ricerca di sua figlia creduta morta sedici anni prima, che risulta essere tra le ballerine dell’Accademia di Danza fondata da sua madre Paola. Nel frattempo, Emma è riuscita a scoprire molti segreti del passato, e a trovare l’amore, affezionandosi, inoltre, a sei ballerine adolescenti.

In questa nuova stagione, tra le novità, troviamo i nostri due protagonisti, Emma ed Enrico, affiancati da un nuovo personaggio interpretato da Francesca Cavallin: la bella e misteriosa Petra Novak.

Cosa ci si aspetta in questa nuova stagione?

Nella seconda stagione Emma sembra aver trovato il suo posto nel mondo: anche se la ricerca della figlia no dà ancora i suoi frutti, Emma è circondata da persone che le vogliono bene, tra cui le sue ballerine, ed Enrico che nella prima puntata l’ha chiesta in sposa.

La stessa Anna Valle ha dichiarato la presenza di una serie di svolte inaspettate durante gli episodi: il nuovo personaggio Petra confesserà ad Emma che in realtà non è la vera madre di Diana “e che quest’ultima sarebbe Alice”.

Le rivelazioni di Anna: un’Emma più dinamica?

Un’altra novità potrebbe essere la rottura degli equilibri tra Emma ed Enrico a causa proprio di Petra Novak. Lo conferma l’attrice di Emma che ha rivelato altri dettagli riguardo il suo personaggio: “sarà più attiva e reattiva” dice, proprio riguardo la relazione amorosa con il suo compagno, e anche nel suo rapporto con la madre, causa di un grande dolore per Emma.

L’attrice Anna Valle ha poi aggiunto, come risposta alla domanda che le chiedeva se si rivedesse nel personaggio da lei interpretato, Emma Conti, che tra le cose in comune, sicuramente è il momento in cui Emma danza quello più importante, perché permette alla donna di raggiungere un proprio spazio, in cui si sente completa, così come Anna lo raggiunge nella recitazione: “quella in cui la sento più affine è la dimensione in cui lei entra quando danza e fa ciò che ama – afferma – Mi succede con il mio lavoro”.