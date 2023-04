Giovanna Civitillo e l’infamata su Amadeus: “È molto diverso da come appare” | Retroscena inedito

Giovanna Civitillo, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, si lascia andare con confessioni intime su Amadeus.

È una delle coppie televisive più amate e affiatate di sempre: l’amore tra Giovanna Civitillo e Amadeus è nato sotto i riflettori e scalda ancora i loro cuori. Sappiamo quanto i due siano affiatati: basta pensare che prima dell’ultimo Sanremo, i due avevano un profilo Instagram di coppia. Ora Amadeus si è slegato da Giovanna – solo sui social – e grazie a Chiara Ferragni ha aperto in diretta il suo profilo personale.

Anche se sono spesso in televisione, non parlano molto della loro storia d’amore. Questa volta, però, Giovanna ha deciso di stupire il pubblico vuotando il sacco da Amadeus a Oggi è un altro giorno.

In una lunga chiacchierata con Serena Bortone, la conduttrice non ha nascosto tutto il suo amore per il conduttore il cui vero nome è Amedeo Rita Sebastiani. La loro storia dura da più di vent’anni, ma il fuoco della passione resta sempre acceso. Infatti, ha confessato che si dedicano ancora moltissime attenzioni a vicenda.

Giovanna Civitillo si lascia andare a un’intima confessione

Riguardo il figlio ha confessato che per ora non sembra intenzionato a seguire le orme del padre ed è poco interessato alle ragazze: “Per adesso è molto interessato al calcio, quindi ancora non è così interessato alle ragazze, ma sono le ragazze ad essere molto interessate a lui. Che gli dico? Che deve piacere un poco anche alla mamma.”

Poi, la Civitillo ha fatto una rivelazione inaspettata: ha voluto chiarire che Amadeus è molto diverso dal conduttore serio e impeccabile che appare durante il programma I Soliti Ignoti. “È molto diverso da come appare. Lui ha un ironia pazzesca la sua forza è che non si prende mai sul serio, si diverte proprio a fare il suo lavoro è una grande passione”. Un’infamata alle spalle che probabilmente non si aspettava, ma la grande stima per il conduttore ha sempre portato a vederlo come una persona molto divertente anche nella vita privata.

Giovanna Civitillo e Amadeus: innamorati come il primo giorno

Nel corso dell’intervista la moglie di Amadeus ha raccontato con evidente emozione che dopo vent’anni di matrimonio i due sono innamorati come il primo giorno. Anche quando litigano fanno subito la pace perché non riescono a stare l’uno senza l’altro per molto tempo. Nel salotto di Serena Bortone, ha poi confessato che una cosa che le reca molto fastidio è senza dubbio l’invidia della gente.

“Se percepisco l’invidia? Sì, però mi scivola tutto addosso, ho indossato un impermeabile. Come me ne accorgo? Mi arriva, me lo fanno sapere, perché io mi impongo di non leggere nulla di haters, cattiverie, tutta questa gente che non merita neanche di essere nominata.”