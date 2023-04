Gerry Scotti è finito per strada: il dramma improvviso | Ha perso tutto

Gerry Scotti ha raccontato un episodio molto triste della sua vita che l’ha quasi fatto cadere in depressione.

Gerry Scotti ha sempre il sorriso sulle labbra e la battuta pronta, ma purtroppo anche lui ha attraversato dei momenti molto difficili che l’hanno segnato profondamente. Il conduttore tende a essere molto riservato sulla sua vita privata e di rado racconta di sé. In una delle poche interviste rilasciate ha deciso di raccontare un terribile episodio della sua vita.

Pseudonimo di Virginio Scotti, Gerry Scotti è uno dei conduttori televisivi più di successo degli ultimi 20 anni e punta di diamante di Mediaset. Pensate che oggi ha all’attivo quasi 800 prime serate e più di 8000 puntate di programmi in day-time sull’emittente.

La sua carriera è iniziata come presentatore radiofonico a Radio Hinterland Milano2, e l’apprezzamento del pubblico lo ha fatto arrivare a Radio Milano International. Nel 1982 Scotti è approdato a Radio Deejay dopo essere stato scoperto e chiamato da Claudio Cecchetto.

È stato proprio grazie a questa collaborazione che ha raggiunto la fama ed è arrivato anche in televisione conducendo quiz, varietà e talent show, e non solo: il conduttore ha recitato in numerose sit-com e serie TV. Gerry Scotti ha sempre lavorato per Mediaset e rappresenta un volto insostituibile per l’emittente.

Tanti programmi di successo

Il nome di Gerry Scotti è legato a tanti programmi di successo, tra i quali Passaparola e Chi vuol essere milionario, i primi programmi del conduttore in fascia serale negli anni ’90. Negli stessi anni ha recitato anche in diversi prodotti Mediaset come Finalmente soli, spin-off di Io e la mamma.

Negli anni 2000 Scotti è approdato a La Corrida e Paperissima, continuando comunque a condurre Passaparola. Di recente lo abbiamo visto in Caduta libera ma anche come giudice di Italia’s got talent insieme a Maria De Filippi.

Gerry Scotti buttato fuori di casa

“Ci sono tre grandi dolori nella vita: la morte, il divorzio e il trasloco” aveva detto nel corso di un’intervista dopo aver parlato di uno dei momenti più brutti della sua vita: il divorzio da Patrizia Grosso. La separazione è stata molto dolorosa, anche se inevitabile, e il conduttore ha dovuto lasciare la casa dove ha vissuto per molti anni.

È stato solo grazie all’impegno lavorativo che Scotti è riuscito a superare il dolore. Alla fine, nel 2011, ha ritrovato l’amore con Gabriella Perrino: i due fanno coppia fissa da ormai più di 10 anni. I due si conoscevano già da diversi anni, visto che il figlio di Gerry andava a scuola col figlio della donna; dopo qualche frequentazione è nato l’amore.