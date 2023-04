Gerry Scotti attacca ferocemente Fedez: “Ignorante” | Situazione imbarazzante

Gerry Scotti non si è risparmiato e ha accusato Fedez di essere un ignorante dopo una dichiarazione che fatto discutere.

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati di Mediaset e, grazie alla sua simpatia, sa conquistare il cuore di grandi e piccoli. Volto fondamentale della televisione, è seguito anche dalle nuove generazioni. Ormai è diventato un punto di riferimento per tutti, e c’è chi non perde una puntata delle trasmissioni di cui si occupa.

Proprio per il suo essere un personaggio così trasversale, viene spesso intervistato da diverse testate e partecipa come ospite a diversi programmi. Scotti ha dato prova anche di essere un bravo giudice durante la partecipazione a Tu sì que vales, al fianco della sua amica Maria De Filippi.

La sua carriera vanta successi incredibili: il conduttore ha iniziato in radio e, dopo essere stato notato da Claudio Cecchetto ed essere approdato a Radio Deejay, la sua fama è giunta alle orecchie di Mediaset che l’ha voluto alla conduzione di programmi sempre più di successo.

Scotti è una persona di immenso talento e cultura, due caratteristiche che gli hanno permesso di avere il successo che meritava. Difficilmente si scontra con qualcuno, ma c’è sempre una prima volta, come quando ha riservato a Fedez delle frasi non proprio carine.

Gerry Scotti contro Fedez

Giugno 2022: durante una delle puntate di Muschio Selvaggio, podcast di Fedez e Luis Sal, è successo il finimondo. È bastata una frase di troppo per scatenare il web e non solo: anche Gerry Scotti si è esposto sulla questione, ospite proprio della puntata che ha indignato molti.

Durante l’intervista al conduttore è venuto fuori il nome di Giorgio Strehler, nominato proprio da Scotti. Fedez, che non sapeva chi fosse il regista citato dal conduttore, se n’è uscito con “Chi c***o è Strehler raga?”. Scotti è rimasto di sasso di fronte a questa reazione, e ha poi spiegato al rapper e a Luis Sal di chi stava parlando. Ormai, però, il danno era fatto, e la gaffe ha fatto il giro del web.

Il chiarimento

Dopo l’episodio Scotti ha rilasciato altre interviste, e in una di queste ha dato dell’ “ignorante” a Fedez. Il conduttore però non lo ha fatto con cattiveria: ha soltanto voluto spiegare che, secondo lui, i giovani d’oggi ignorano effettivamente alcune delle più grandi personalità del passato. Concentrati sul presente, molti giovani hanno perso il contatto col passato.

Scotti si è definito entusiasta di vedere tante “nuove leve” pronte a fare carriera, e ammira la loro determinazione, ma è anche convinto che serva un po’ più di cultura generale per avere successo ed essere consapevoli di ciò che si parla. Il suo è stato quindi un avvertimento bonario, diretto non nello specifico a Fedez ma in generale a tutte le generazioni più giovani.