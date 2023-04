SCANDALO: Re Carlo esclude tutti dall’incoronazione | Ecco i grossi di nomi assenti

A qualche settimana dall’incoronazione di re Carlo i preparativi si fanno più veloci. Ma re Carlo ha preso una decisione definitiva: ecco chi non ci sarà.

Tempi di primavera anche per la monarchia inglese che si appresta ad organizzare l’evento più importante e maestoso degli ultimi anni: l’incoronazione ufficiale di Carlo. Il primogenito della regina Elisabetta sale sul trono dopo la scomparsa di sua madre, grande punto di riferimento per i sudditi inglese ma anche per il mondo intero. Il suo regno è stato il più longevo di sempre, durato per ben settant’anni e la donna ha assistito a numerose guerre, cambi politici e movimenti rivoluzionari. Insomma, la regina Elisabetta verrà per sempre ricordata come una delle figure più iconiche ed importanti della storia.

In effetti, per Carlo non deve essere stato facile raccogliere la sua eredità e prendere il timone di un paese, il Regno Unito, che sta attraversando diverse crisi sia sociali che politiche. Per non contare che al di là di tutto re Carlo ha anche perso suo madre con la quale aveva un rapporto di rispetto ma anche di profondo amore. Al suo fianco però c’è Camilla, la sua seconda moglie che verrà eletta proprio per volere di Elisabetta regina consorte.

A ridosso dall’evento più discusso tra i reali del mondo in molti si domandano chi sarà presente all’incoronazione e come verrà celebrato questo delicato passaggio di consegna. Il periodo, infatti, non è dei migliori tenendo anche conto del rapporto sempre più teso tra la Royal Family e la coppia ribelle Harry e Meghan.

Le celebrazioni per re Carlo

In contrasto con quello che è sempre stato il passato reale inglese, per l’incoronazione questa volta si opterà per un timbro più semplice e asciutto in rispetto soprattutto alle difficoltà economiche ed ambientali non solo del Regno Unito ma di tutta la Terra. Tuttavia, re Carlo non rinuncerà assolutamente alla tradizione inglese anche dal punto di vista culinario, sfera in cui secondo alcuni il Re è particolarmente esigente.

Tutti sono molto emozionati di assistere al prossimo 6 maggio a questa sorta di investitura che avverrà nell’abbazia di Westminster e che vedrà tra i suoi protagonisti anche Camilla. La domanda, però, che assilla tutti è capire chi sarà davvero invitato all’evento e se ci saranno i tanto discussi Harry e Meghan.

Gli invitati all’incoronazione di re Carlo

Secondo alcune indiscrezioni, Carlo avrebbe voluto una cerimonia più intima e che solo i membri senior del famiglia reale fossero presenti all’incoronazione. Quindi certamente ci saranno William e Kate con i loro bimbi, così come i suoi fratelli, tra cui Edoardo ed alcuni cugini della madre Elisabetta. Per non parlare di tutti gli altri reali delle monarchie estere che si recheranno a Londra per festeggiare Carlo ed il suo nuovo ruolo.

Su Harry e Meghan, tuttavia, c’è il solito alone di mistero: ci saranno o verranno esclusi? Stando a quanto si legge nei giornali Harry potrebbe essere l’unico presente all’evento mentre sua moglie rimanere in America con i loro figli. D’altronde, i due hanno deliberatamente deciso di abbandonare i doveri familiari rendendosi spesso protagonisti di svariate dichiarazioni proprio contro la Royal Family. Nessuno, quindi, rimarrebbe particolarmente sorpreso della loro chiacchieratissima assenza.