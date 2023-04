U&D: spuntano le foto inedite di Alice Barisciani prima del successo | Ma chi è?

Spunta una foto della corteggiatrice di Uomini e Donne Alice Barisciani che testimonia un grande cambiamento estetico della ragazza.

È stata una delle due corteggiatrici di Federico Nicotera durante il trono classico. Fino all’ultimo, il pubblico non era certo di chi fosse la scelta del tronista romano: lui, infatti, era coinvolto da Carola e Alice per motivi diversi.

Lei, Alice, era riuscita a costruire un rapporto basato su fiducia e serenità. Carola, invece, amava cercare lo scontro e mettere del sale nella relazione. Insomma, fino all’ultimo ci si chiedeva su chi sarebbe ricaduta la scelta di Federico.

Alla fine, il tronista romano è uscito dal programma di Maria De Filippi insieme a Carola, spezzando il cuore di Alice. Nonostante questo, si continua a parlare di lei, soprattutto per delle foto che stanno facendo il giro del web.

Ecco com’era Alice prima di diventare corteggiatrice

Gli scatti in questione testimoniano un grande cambiamento estetico di Alice: non si tratta di interventi chirurgici, ma la ragazza era ben diversa da come ce la ricordiamo a Uomini e Donne.

Quello di Federico Nicotera è stato uno dei troni più belli e seguiti degli ultimi anni, proprio perché non era facile capire chi sarebbe stata la sua scelta. Il tronista era molto coinvolto da entrambe le corteggiatrici che, per quanto fossero estremamente diverse, gli davano sensazioni importanti che lui aveva quasi dimenticato.

Le foto sui social

Federico è stato preso subito a cuore da tutti, a partire da Maria fino al pubblico a casa: con la sua dolorosa infanzia, macchiata da un padre violento, l’ha reso un uomo sensibile e pronto a donare amore. Moltissimi telespettatori credevano che la sua scelta sarebbe ricaduta su Alice: lei gli dava la serenità che lui tanto ricercava. I due passavano insieme del tempo di qualità e lei era estremamente coinvolta da lui. Alla fine, però, Federico è uscito con Carola.

Quanto ai cambiamenti estetici di Alice, da quando è finito il trono non si parla d’altro perché gli utenti del web si domandano cosa sia successo. Sbirciando sul suo profilo Instagram e tornando alle foto pubblicate qualche anno fa, si nota subito che è cambiata moltissimo: i suoi capelli erano più corti, il look era meno elegante e aveva qualche kilo in più. Di questo non ne ha mai fatto segreto, infatti una conversazione a cuore aperto con Federico aveva spiegato: “Temevo di non essere troppo bella ai suoi occhi. Sono ingrassata un po’, non so se è vero o no che lui non se ne sia accorto”. Al di là di queste differenze, Alice era e rimane tutt’ora una splendida ragazza.