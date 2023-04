Fiorello chiama Amadeus: “Mi cacciano”, è la fine della sua carriera | Bomba sganciata

Di recente Fiorello ha rivelato di trovarsi in una situazione preoccupante: la sua carriera potrebbe finire da un momento all’altro.

Lo sfogo di Fiorello non è passato inosservato: il comico e conduttore radiofonico ha rivelato che la sua carriera in televisione potrebbe essere in pericolo. La notizia è arrivata dopo alcuni eventi tumultuosi in Rai che hanno coinvolto, tra gli altri, Lucia Annunziata e Serena Bortone.

A Mezz’ora in più la scrittrice e giornalista Lucia Annunziata si era lasciata sfuggire una parola di troppo di fronte a Eugenia Roccella, ministro della famiglia: “E fatele questi leggi, c****” aveva sbottato. Immediate le scuse al pubblico e a Roccella, ma la Rai ormai si era infastidita per il comportamento e ai vertici stanno ancora discutendo se prendere provvedimenti.

Come se non bastasse anche Vittorio Sgarbi a Domenica In e Claudio Lippi ospite a Da noi… a ruota libera si sono lasciati andare ad esternazioni non proprio adatte alle trasmissioni in onda. Oggi non si parla d’altro: la Rai potrebbe prendere delle decisioni inaspettate, soprattutto dopo che Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ha espresso la volontà di apportare alcuni cambiamenti in Rai.

Fiorello ha così deciso di dire la sua sulla questione, rivelando un particolare che ha gettato nel panico i suoi fan. C’è il rischio che insieme a lui anche Amadeus, Carlo Conti e Antonella Clerici dovranno subire il cambio di rotta dell’emittente.

A rischio anche Oggi è un altro giorno

In tutta questa faccenda anche Oggi è un altro giorno di Serena Bortone potrebbe essere a rischio. Si è parlato a lungo della possibilità che il programma possa cambiare conduzione, anche se la giornalista è piuttosto sicura che non accadrà: “Cambiare conduttrice? E perché dovrebbero? Io sono sempre stata un soldato dell’azienda. Non me ne sono mai pentita, ma nemmeno la Rai si è mai pentita di quello che mi ha affidato” ha spiegato.

Le voci sulla possibile sostituzione si stanno facendo però sempre più insistenti, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti in casa Rai. Per ora non ci sono certezze sul futuro della trasmissione: bisognerà aspettare nuovi sviluppi e il palinsesto autunnale per scoprirlo.

Lo sfogo di Fiorello

“Ci incateneremo allo scroto del cavallo di Viale Mazzini, le manifestazioni in Francia per le pensioni sembreranno roba da boy scout” ha commentato Fiorello in maniera ironica, pur non nascondendo il fastidio per le problematiche della Rai. Il comico ha poi chiamato Amadeus in diretta per parlare insieme della notizia.

“Ho appreso che mi cacciano. Dove andrei se mi mandassero via? Da te, mi metto a fare un quiz per strada, a via Asiago” ha detto ironicamente ad Amadeus. Il nome del conduttore è tra quelli che potrebbero soffrire più degli altri del ridimensionamento voluto dalla Rai.