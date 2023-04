Anna Tatangelo stremata, solo adesso esce la verità sulla separazione | Fatto clamoroso

La ben nota cantante svela il motivo per il quale lei e Gigi si sono detti addio. Retroscena sconvolgente.

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio era destinata a durare per sempre. Purtroppo, però, il destino aveva in serbo per loro tutt’altro finale. Quando si sono conosciuti, Gigi era già un cantante neomelodico molto noto e stava avendo un successo strepitoso.

Per caso, D’Alessio incontra una giovanissima Anna, dotata di una voce potente ed impostata. La ragazza vince il settore giovani del Festival di Sanremo e da quel momento inizia il suo percorso verso un successo invidiabile.

La Tatangelo proviene da una famiglia unita e forte che l’ha sempre supportata nelle sue scelte. Anna ha incontrato Gigi e i due iniziano una collaborazione discografica. La ragazza è sempre stata una fan del cantante neomelodico e i due iniziano a provare qualcosa l’uno per l’altra, fino ad innamorarsi profondamente.

Il problema era che D’Alessio aveva una moglie, ovvero Carmela Barbato. La loro storia segreta viene scoperta, ma per fortuna Anna era maggiorenne all’epoca e poteva dire senza problemi quello che provava per Gigi. La coppia diventa sempre più unita ed innamorata e la Tatangelo mette al mondo Andrea, il suo adorato bambino.

Le calunnie subite da Anna Tatangelo

La cantante si è vista costretta a subire diversi insulti e maldicenze sul suo conto riguardo alla relazione avuta con Gigi. La stessa Anna ha rivelato: “All’inizio della nostra storia, quando mi hanno dato della sfascia-famiglie, della ruba-uomini, e tutti sparavano su di me nonostante proprio tutti sapessero che venivo ‘dopo’ una storia già finita, pensavo che la scelta migliore fosse restare in silenzio. Per rispetto degli altri: Gigi, l’ex moglie, i figli…”.

Sebbene la Tatangelo era molto giovane all’epoca, è stata in grado di tenere testa agli insulti e alle provocazioni delle persone, rispondendo in maniera molto matura e posata. Tuttavia, il periodo che la cantante ha dovuto affrontare non era affatto facile.

Ecco perché Anna e Gigi si sono lasciati

Dopo vent’anni di amore, la coppia è scoppiata. A prendere le redini in mano è stata proprio Anna, che ha deciso in maniera definitiva e forte di lasciare il cantante. La Tatangelo ha dichiarato: “Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci la buonanotte.

E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente”. Così, dopo anni di amore, i due hanno preso percorsi diversi: Gigi D’Alessio è contento con la sua nuova compagna, diventando padre per la quinta volta, e Anna Tatangelo si sta dedicando al lavoro, approdando anche nel piccolo schermo.