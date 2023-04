Raoul Bova: “Sta combattendo per la vita” | L’improvvisa tragedia familiare

Il ben noto attore romano sta affrontando un periodo molto buio e doloroso con la sua compagna. Scopriamone i dettagli.

Raoul Bova è un famoso attore, regista ed ex nuotatore italiano che ha fatto girare la testa a moltissime donne per la sua palese bellezza e perfetta forma fisica. Ma da diversi anni l’attore non è più su piazza, perché ha finalmente trovato la sua anima gemella.

Stiamo parlando di Rocío Muñoz Morales: attrice, conduttrice, modella ed ex ballerina spagnola. I due si sono conosciuti durante le riprese del film Immaturi-Il viaggio ed hanno iniziato una relazione sentimentale nel 2013.

Dal loro amore sono nate due bambine: la primogenita Luna nel 2015 e la secondogenita Alma nel 2018. La loro storia incarna la perfezione di una relazione sana ed affettuosa tra un uomo ed una donna, anche se ancora non si sono sposati. Raoul ha spiegato che non ha bisogno di un pezzo di carta per dimostrare il suo amore e Rocío è pienamente autonoma anche senza anello al dito.

Infatti, la Muñoz Morales è una donna di spettacolo molto talentuosa ed affermata e nel 2012 è stata anche al fianco di Gianni Morandi nella conduzione del Festival di Sanremo. Dal momento che Bova e Rocío si amano tanto, condividono anche le rispettive gioie e angosce. La donna è in pena per suo padre e Raoul soffre con lei e la sua famiglia di origine.

Il dolore di Rocío Muñoz Morales

L’attrice ha esternato il suo amore e la sua angoscia per il padre proprio durante il giorno a loro dedicato, ovvero la Festa del Papà. Pubblicando una foto risalente all’estate scorsa, Rocío ha scritto: “Oggi è il tuo giorno, la tua festa. Da un mese stai, anzi stiamo combattendo per la vita, lottando con tutte le tue/nostre forze.

E posso solo dirti con immensa tristezza e dolore dentro al cuore che sei un campione, un guerriero, un combattente…In realtà quello che sei sempre stato”. L’attrice sta vivendo un momento davvero difficile e insieme alle sue sorelle, Pillar e Veronica, lottano accanto al padre.

Un altro uomo importante per Rocío

La famosa conduttrice spagnola ha speso anche dolci ed amorevoli parole anche per un altro uomo molto significativo nella sua vita, ovvero Raoul Bova. Nel post dedicato al padre, infatti, l’attrice ha anche scritto:

“Non posso dimenticare il papà che ho scelto per le mie piccole, Alma e Luna, un papà innamorato, un papà che ci protegge, che ci cura, che vuole scoprire il mondo nuovamente insieme alle nostre figlie. Ti amo”. Insomma, Raoul e Rocío sono una coppia unita in salute e in malattia.