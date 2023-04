Scandalo: William in guai seri, il tradimento a Kate avrà ripercussioni | Provvedimenti drastici

La pace tra i Principi del Galles è a rischio dopo che si è scoperto un altro tradimento di William. Scopriamo cos’è successo.

La Famiglia Reale vive in uno stallo di rabbia repressa, litigi e frecciatine varie da diversi anni ormai. Inoltre, la dipartita della Regina Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre 2022, non ha aiutato per niente i rapporti tra i membri reali.

Negli ultimi tempi se ne sono sentite di tutti i colori riguardo alla Royal Family inglese, ma questa ultima notizia potrebbe seriamente mettere a rischio l’evento più atteso ed importante del momento, ovvero l’incoronazione di Re Carlo III e della regina consorte Camilla del prossimo 6 maggio.

Siamo abituati a collegare ogni tipo di scandalo a Harry e Meghan, dal momento che loro stessi hanno contribuito a questa associazione: dalle numerose interviste avvelenate verso la propria famiglia alla pubblicazione del libro Spare ricco di scandali e storie private. Invece, i protagonisti dell’ultimo scoop non sono loro.

Stiamo parlando, infatti, del Principe William e della Principessa Kate Middleton. I due Principi del Galles starebbero vivendo un periodo difficile e problematico a causa di un tradimento da parte di William che Kate non si sarebbe mai aspettata.

La coppia perfetta sta per scoppiare

William e Kate sono sempre stati guardati con molta ammirazione ed affetto dai loro sudditi, non solo inglesi, perché rappresentano la coppia ideale e perfetta. Entrambi bellissimi, pieni di fascino, eleganza e portamento, sempre composti ed educati. Inoltre, ad incrementare questa opinione ci sono state le tre nascite dei principini: George, Charlotte e Louis.

Tuttavia, anche nelle famiglie perfette ci sono momenti di sconforto e di difficoltà. William e Kate si sono sostenuti a vicenda nei momenti dolorosi, che possono derivare dalla perdita di un parente stretto oppure dalle continue calunnie ricevute da terzi. Come quando Kate era incinta del terzo figlio e William è stato accusato di una presunta infedeltà.

Il tradimento di William

A quanto pare, però, sembra che adesso il Principe William abbia tradito veramente la sua consorte. Stando a quanto ha riportato il settimanale Oggi, Kate sarebbe molto adirata per il comportamento di William. Infatti, il Principe del Galles avrebbe tradito Kate con il fratello Harry.

Nel libro Spare, Harry accusa Kate di svariati atteggiamenti, uno su tutti l’aver fatto piangere Meghan il giorno delle sue nozze. L’etichetta reale prevede il silenzio assoluto in questi casi, ma Kate pensava che William l’avrebbe, in qualche modo, difesa. Si tratta di inezie che, però, in un momento come questo potrebbero scatenare il putiferio a Buckingham Palace.