Raffaello Tonon, tragica malattia e operazione immediata: vita stravolta per sempre | Racconto inedito

Il conduttore radiofonico milanese svela i retroscena del periodo più difficile della sua vita. Scopriamo i dettagli della vicenda.

Raffaello Tonon è un personaggio pubblico, un conduttore radiofonico ed è stato un’opinionista del compianto Maurizio Costanzo ed un concorrente del Grande Fratello VIP del 2017. Tonon è noto al pubblico del Bel Paese per la sua innata eleganza, il suo modo forbito di parlare e per la sua semplice e tagliente ironia.

Tuttavia, anche Raffaello ha avuto dei momenti bui nella sua vita e quasi nessuno conosce quel periodo difficile. Infatti, l’ex gieffino ha vissuto un vero e proprio dramma a causa della sua malattia e, in seguito, si è anche sottoposto ad un delicato intervento.

Il periodo della malattia e quello dell’operazione hanno stravolto l’esistenza di Tonon in maniera permanente, cambiandolo radicalmente. Qualche hanno fa, l’ex opinionista di Costanzo ha rilasciato una lunga e sentita intervista al settimanale Voi proprio per parlare di questi due temi delicati e dolorosi.

Per quell’occasione, Raffaele si è aperto del tutto, raccontandosi in maniera sincera e senza filtri. Tonon ha, infatti, rivelato di aver sofferto di depressione durante la sua infanzia ed adolescenza ed ha svelato che sua mamma è stata la sua salvatrice.

La depressione di Raffaello Tonon

Quando Raffaello si trovava perso nell’oblio della depressione, è stata sua madre a rendersene conto per prima: “Nell’adolescenza subito si accorse della mia depressione e si attivò per farmi curare. Sono quello che mia madre mi ha dato come esempio”.

Anche quando era uno dei concorrenti della casa più spiata d’Italia, Tonon ha raccontato la sua esperienza negativa vissuta quando era ancora molto giovane. Fortunatamente, la depressione è ormai un lontano ricordo. Doloroso sì, ma anche molto lontano.

L’operazione di Raffaello Tonon

Sempre durante la medesima intervista, l’ex gieffino ha anche rivelato di essersi sottoposto ad un’operazione chirurgica. Ma quest’ultima non ha nulla a che vedere con la malattia sopracitata. Tonon si è operato chirurgicamente per correggere un difetto fisico che lo metteva a disagio. L’opinionista ha affermato:

“Alla faccia di chi dice che non ne avevo bisogno, ci stavo io in quel corpo, mica gli altri”. Raffaello Tonon ha fatto una liposuzione ed ha anche spiegato il motivo: “Vi dico solo che da quell’intervento mi hanno tolto sei litri di grasso. Ero una 50 e sono diventato una 44. Poi certo, io sgarro e sgarrando dono arrivato ad una 46, ma mai più una 50”.