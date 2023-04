Massimiliano Rosolino sul bacio con la Pellegrini: la forte passione tra i due

Massimiliano Rosolino, ex campione di nuoto, parla di quel bacio con Federica Pellegrini

Massimiliano Rosolino è un ex nuotatore che vanta una lunga carriera da vincitore di tantissime competizioni, campionati europei e mondiali: è stato campione olimpico a Sydney nel 2000, oltre che mondiale nel 2001 a Fukoka.

Massimiliano è entrato nel mondo della televisione e dello spettacolo a partire dal programma Ballando con le stelle nel 2006, per poi restarci per molti anni fino a oggi, diventando a tutti gli effetti un personaggio televisivo molto seguito dal pubblico.

Proprio durante la terza edizione di Ballando con le stelle, ha conosciuto quella che è la sua compagna di vita attuale e da cui ha avuto due figlie: la maestra di ballo Natalia Titova.

Da Ballando con le stelle a Pechino Express a L’isola dei Famosi, cui ha partecipato come inviato nella scorsa stagione, Massimiliano è di nuovo nella terra dei naufraghi più famosa d’Italia e ancora in veste di inviato.

Massimiliano confessa la verità sul suo rapporto con la Pellegrini

Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini sono uniti da una forte passione, quella del nuoto. I due sono stati entrambi campioni assoluti, con una carriera alle spalle invidiabile. Anche Federica Pellegrini si è dedicata al mondo della televisione: quest’anno la nuotatrice è giudice di Italia’s Got Talent.

Riguardo al legame dei due campioni sono da sempre sorti sospetti su una probabile storia nata in passato, e Massimiliano Rosolino aveva già raccontato del bacio che c’era stato con Federica Pellegrini durante i primi anni di carriera della Divina. Federica, in merito a tale confessione, aveva reagito facendo emergere un certo fastidio, ma ha poi confermato la sua versione.

L’ex nuotatore torna a parlare di quel bacio

Massimiliano Rosolino, a distanza di anni, ha deciso di vuotare il sacco e di tornare sulla questione. Durante l’intervista a Verissimo ha confermato a Silvia Toffanin la storia raccontata in precedenza, aggiungendo una sorta di elogio nei confronti di Federica Pellegrini per complimentarsi di come abbia concluso la sua carriera alle Olimpiadi di Tokio, sostenendo che le incomprensioni in questi casi devono venir meno per riuscire a sostenersi senza complicazioni dovute a malintesi.

Massimiliano Rosolino ha, in questo modo, confutato ogni tipo di insinuazione sorta in merito alla questione dichiarando “Siamo due personaggi forti, abbiamo fatto bene il nostro sport e le polemiche lasciamole stare”. Aspettiamo solo di vedere la nuova reazione della campionessa. Cosa dirà al riguardo Federica Pellegrini?