Gerry Scotti non vuole sposare Gabriella Perino | Il motivo è impensabile

Gerry Scotti e Gabriella Perino stanno insieme da diversi anni, ma perché non si sono ancora sposati? Ecco i motivi.

Gerry Scotti è un personaggio della televisione molto amato e uno dei volti di punta di Mediaset. Il conduttore ha iniziato la sua carriera come radiofonico e poi grazie al suo talent è stato notato dai vertici dell’emittente con la quale ha una collaborazione da molti anni.

Scotti nella sua carriera si è occupato per lo più di quiz show, talent show e varietà, e grazie al suo carisma è sempre riuscito a conquistare gli italiani. Il conduttore è sempre molto coinvolgente durante le serate e riesce a strappare un sorriso a chiunque, senza mai rischiare delle cadute di stile.

Per questi motivi Mediaset lo sceglie spesso per i suoi programmi, soprattutto quando gli ascolti cominciano a calare: il conduttore è sempre una garanzia e riesce a salvare anche le situazioni peggiori. Lo abbiamo visto anche come giudice a Tù sì que vales, dove si è distinto ancora una volta per la sua simpatia.

Gerry Scotti è stato attivo per qualche tempo anche nel mondo della politica: per 5 anni è stato un parlamentare per conto del Partito Socialista Italiano. Purtroppo il conduttore non è stato particolarmente soddisfatto da quegli anni visto che, come ha ribadito più volte, non ha avuto risposte adeguate a seguito delle sue proposte di legge.

La storia con Gabriella Perino

Gerry Scotti è stato sposato dal 1991 al 2009 con Patrizia Grosso dal quale ha avuto un unico figlio. I due hanno divorziato nel 2009 e la separazione è stata tutt’altro che facile: il conduttore la ricorda ancora oggi come un periodo molto difficile. Fortunatamente Scotti ha ritrovato l’amore due anni dopo nell’architetto Gabriella Perino.

I due stanno insieme ormai da 12 anni e formano una bellissima coppia. La donna si è sempre tenuta lontana dai riflettori e il conduttore ha rispettato pienamente la sua scelta, proteggendola dai paparazzi e dalle indiscrezioni. Visto che la relazione va a gonfie vele, molti si chiedono come mai i due non si siano ancora sposati.

Gerry Scotti non vuole sposarla

Qualcuno potrebbe pensare che i due stiano attraversando una crisi, ma non è affatto così: la coppia è molto solida. Perché allora non si sono ancora sposati? È stato il conduttore a rispondere alla curiosità dei fan: “Ci stiamo studiando” ha affermato. Gerry Scotti ha confermato la forza del loro legame ma ha anche spiegato che per ora il matrimonio non è nei loro piani.

Probabilmente venire da un divorzio difficile non aiuta e, cosa più importante, i due non sentono il bisogno di sposarsi per dimostrarsi quanto si amano. Chissà, forse tra qualche anno decideranno di fare il grande passo; per ora, i fan possono stare tranquilli anche senza la promessa ufficiale.