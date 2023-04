Allarme in diretta: Barbara D’Urso “Io ho paura” | Disastro in Mediaset

La ben nota conduttrice campana ha visto il suo studio messo a soqquadro dall’intervento di alcuni invitati al suo programma.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e seguite di sempre in onda sulla Mediaset. Grazie ai suoi talk show, sono stati trattati diversi temi umanitari che, prima, venivano lasciati un po’ in secondo piano. Il modo di fare televisione di Barbara ha rivoluzionato la redazione di Mediaset.

La D’Urso è riuscita ad ottenere ascolti elevati grazie alle trasmissioni pomeridiane da lei condotte come, ad esempio, Pomeriggio Cinque e Domenica Cinque. In seguito, Barbara ha avuto la possibilità di andare in onda anche di sera, con Live-Non è la D’Urso. Purtroppo, però, non ha avuto lo share che ci si aspettava e, quindi, non ha avuto molte stagioni.

Oltre ai talk show, la D’Urso ha anche condotto alcuni reality show. Nel 2005-2006, Barbara era al timone del reality show La Fattoria e nel 2003-2004 e 2018-1019, la nota presentatrice ha avuto l’occasione di presentare uno dei reality più famosi di sempre, ovvero Il Grande Fratello.

Allarme in diretta: cos’è successo negli studi di Pomeriggio Cinque

Recentemente, la D’Urso si è vista costretta a chetare gli animi accesi dei suoi ospiti durante una diretta di Pomeriggio Cinque. Il battibecco è avvenuto tra due ospiti, Patrizia Groppelli e Irene Pivetti. Il tema era di tipo giudiziario e la Groppelli ha detto di non voler sparare sulla croce rossa. La Pivetti, allora, le ha risposto: “Patrizia sei bizzarra, questo è il suo stile…”.

La padrona di casa ha voluto sdrammatizzare la faccenda, commentando un presunto intervento di Raffaello Tonon, dicendo: “Io ho paura di quello che può dire Tonon convinto che noi non lo ascoltiamo…”. Le liti che Barbara placa accadono sempre più spesso, ma lei è in grado di calmare gli animi in maniera eccellente.

Barbara D’Urso: star della tv e del web

La bravura e la professionalità della D’Urso l’hanno resa famosa sia nel piccolo schermo che nel mondo della rete. Un suo classico tormentone, imitato in modo giocoso anche da altri conduttori, è il suo saluto a fine trasmissione, ovvero “Col cuore”.

Nel web, invece, la D’Urso è apprezzata sia per la sua carriera che per il suo aspetto fisico. Infatti, le foto che la conduttrice condivide sui social ottengono sempre numerosi like e commenti positivi. Certo, non mancano i soliti leoni da tastiera, ma Barbara D’Urso sa come tenerli a bada, dimostrando di essere una donna matura e superiore alle critiche inutili.