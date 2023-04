GF Vip 8: arriva l’addio per i due volti chiave del reality | Non li vedremo più

Il GF Vip è appena finito e si parla già della prossima edizione: alcune indiscrezioni parlano dell’addio di due volti noti.

La settima edizione del GF Vip si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon che ha ottenuto il 52,8% dei voti. La modella era in effetti tra i favoriti insieme a Oriana Marzoli, perciò non stupisce che alla fine abbia trionfato sugli altri finalisti. Oriana ha comunque ottenuto il 47,2% dei voti, segno che entrambe erano molto apprezzate dal pubblico.

Al terzo posto invece Alberto De Pisis, con un distacco significativo: l’influencer si è portato a casa solamente il 5,5% dei voti. Ma veniamo alla vincitrice: Nikita Pelizon è nata a Trieste il 20 marzo 1994 e ha cominciato a lavorare come modella quando aveva soli 18 anni, arrivando sulle passerelle internazionali.

La ragazza non è nuova nel mondo dei reality: in passato aveva partecipato anche a Pechino Express, Temptation Island e Ex on the beach. La ragazza ha sempre avuto un rapporto conflittuale con la famiglia: i genitori sono Testimoni di Geova che non hanno mai accettato il suo percorso. Oggi Nikita è riuscita a recuperare i rapporti col padre, mentre con la madre la situazione è rimasta piuttosto testa.

Questa edizione del Grande Fratello VIP ci ha regalato molte emozioni e momenti difficili da dimenticare, sia positivi che negativi. Adesso Mediaset deve pensare alla prossima edizione e sembra che ci siano già alcuni cambiamenti in corso d’opera.

Salemi rimpiazza Bruganelli

Mentre Alfonso Signorini è stato già confermato come conduttore della prossima edizione, lo stesso non si può dire di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis potrebbe essere sostituita definitivamente da Giulia Salemi, la quale sarebbe affiancata da Soleil Sorge.

Anche se questi due nomi rimangono ancora un’ipotesi, è quasi certo che l’opinionista rinuncerà al suo ruolo: la donna ha annunciato di essere tornata a occuparsi del suo ruolo da produttrice, e quindi potrebbe non avere il tempo di dedicarsi a un impegno così continuativo al Grande Fratello VIP.

Anche Orietta Berti dice addio al GF Vip

Come se non bastasse, anche la simpaticissima Orietta Berti ha intenzione di lasciare il suo ruolo da opinionista. Il motivo, secondo le indiscrezioni emerse fino ad oggi, sarebbe il suo ritorno a Che tempo che fa, il talk show di Fabio Fazio, dove è stata ospite fisso per diverse edizioni.

La cantante avrebbe deciso di tornare da Fazio: è stata lei stessa a mettere in dubbio la sua presenza alla prossima edizione del GF Vip. Le cose potrebbero comunque cambiare da qui a settembre; molto dipenderà anche dalle intenzioni di Mediaset e dalla volontà di mantenere il vecchio cast o di rinnovarlo.