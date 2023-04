Platinette: dopo l’ictus appare quel video straziante | È un’altra persona

Mauro Coruzzi chiamato anche Platinette si mostra per la prima volta sui social dopo l’ictus. Il messaggio ai fan fa commuovere il web.

Mauro Coruzzi è un conduttore e personaggio televisivo italiano noto in molteplici occasioni con il nome di Platinette suo alter ego artistico. Mauro è un vero e proprio pilastro del piccolo schermo grazie al suo innovativo modo di interagire con il pubblico.

Il giornalista ha raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione a diverse puntate negli anni novanta del Maurizio Costanzo Show dove si mostrava in vesti stravaganti, femminili con lunghi abiti colorati e capelli biondi cotonati.

Proprio in queste serate è nato il personaggio di Platinette, irriverente signora senza peli sulla lingua. Da lì la sua carriera è stata decisamente in ascesa diventando un richiestissimo conduttore radiofonico e prendendo parte anche a programmi che si rivolgevano ad un pubblico giovane come Amici di Maria De Filippi.

Recentemente è stata resa nota una terribile notizia che riguarda Mauro Coruzzi, un annuncio che ha fatto letteralmente spaventare tutti. L’uomo non ha passato un periodo semplice ma in un momento di serenità ha approfittato a rivolgere dolci parole a chi gli è stato vicino.

Il problema di salute di Mauro Coruzzi

Un terribile male ha reso la vita di Mauro Coruzzi estremamente difficile. A metà marzo è stato colpito da un ictus e da allora è ancora ricoverato in terapia all’ospedale per cercare di rimediare ai danni che questo problema di salute gli ha causato. La paura, come da lui stesso dichiarato, è stata tanta ma sta cercando di affrontare tutto al meglio per riprendere in mano le redini della sua vita.

Mauro, intanto, si impegna a mettercela tutta perché dopo l’ictus anche l’azione più semplice come mangiare o parlare sembrano ostacoli insormontabili. Ora che però sta recuperando le forze, Mauro ha lasciato un messaggio bellissimo a tutto coloro che in qualche forma gli hanno fatto arrivare il loro amore.

Il videomessaggio di Mauro dopo l’ictus

“Chiedo scusa se parlo con difficoltà, ma non è semplice. Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere con i messaggi, sentire no perché non ci riesco…Volevo dire grazie. E come Greta Garbo nei film, anche io parlo… Dopo il muto parlo!” con queste dolci parole Mauro ha ringraziato i suoi fan e i colleghi che hanno avuto un pensiero di positività per lui.

Il percorso per Mauro sarà ancora lungo ma è sotto osservazione medica e siamo sicuri che il giornalista e conduttore si riprenderà presto. Sui social, intanto, non ha paura di mostrarsi in difficoltà: anzi, il suo videomessaggio è stata una grande prova di coraggio e tenacia.