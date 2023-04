Oroscopo: i più lunatici, questi segni sono intrattabili | Evitateli sempre!

L’oroscopo ci aiuta a capire il carattere delle persone. Essere lunatici è un difetto e ora scopriamo quali sono i segni più mutevoli.

L’astrologia tratta diverse tematiche: dalle varie personalità di ognuno di noi in base al giorno di nascita alla posizione dei pianeti che caratterizzano il nostro compleanno secondo l’ora in cui siamo nati. Un altro aspetto che viene trattato dallo studio dell’oroscopo riguarda il repentino cambio d’umore, ovvero l’essere lunatici.

Tuttavia, la volubilità associata alla Luna non è sempre un punto d’incontro comune a tutti gli astrologi. Infatti, alcuni di loro non pensano che il cambio d’umore repentino di un individuo sia dovuto per forza soltanto alla posizione della Luna. Oltre ad essa, infatti, ci sono anche altri pianeti che hanno la capacità di influenzare, in maniera notevole, il carattere di una persona.

Ad esempio, gli sbalzi d’umore eccessivi possono essere causati dall’influenza della posizione del pianeta Marte, simbolo di energia ed aggressività, e da quella di Mercurio, che simboleggia la comunicazione e la razionalità. Ad ogni modo, sebbene l’essere lunatici è molto spesso indicato come difetto, bisogna precisare che i cambiamenti di umore sono comuni a tutti, in maniera diversa.

I cinque segni più lunatici dello zodiaco

Tra i dodici segni zodiacali, cinque sono quelli più mutevoli. Stiamo parlando del Leone, del Cancro, della Bilancia, del Sagittario e dei Gemelli. Il repentino cambio d’umore caratterizza questi segni in modo diverso ed è molto complicato interagire con loro proprio perché cambiano idea da un momento all’altro.

Leone (23-07/22-08): questo segno di fuoco ama essere al centro dell’attenzione e farebbe di tutto pur di ottenerla. Ma hanno un brusco cambio d’umore se vengono ignorati. Cancro (22-06/22-07): questo segno d’acqua è molto affettuoso ma altrettanto volubile. Può avere un voltafaccia umorale improvviso ed opposto ed essere troppo possessivo con le persone a cui vuole bene.

Bilancia, Sagittario e Gemelli concludono l’elenco

Bilancia (23-09/22-10): questo segno d’aria è sempre indeciso, ma amano la perfezione. Nel cercarla, possono subire drastici cambiamenti d’umore, soprattutto se non la ottengono. Sagittario (22-11/21-12): questo segno di fuoco è avventuroso e spensierato, ma è molto lunatico ed imprevedibile.

Gemelli (21-05/21-06): questo segno d’aria è tanto accomodante quanto volubile. Può essere simpatico ma anche lunatico, in modo del tutto improvviso e brusco: passa dalla felicità alla rabbia in tempo zero e per questa ragione è molto difficile da trattare. L’oroscopo svela i segreti più reconditi delle nostre personalità.