Test visivo: vedi i due gufi nella foto? Nessuno riesce a risolverlo

Il test che sta facendo impazzire il web, solo i migliori riescono a risolverlo.

Tantissimi sono i test che impegnano gli utenti più accaniti, attratti soprattutto da quelli più difficili, per dimostrare le proprie abilità o, semplicemente per una questione di sfida con se stessi.

La risoluzione di questi giochi di intelligenza, è sicuramente una prova di concentrazione, ma non deve essere l’unico metro di giudizio per testare le proprie capacità. Di certo, possono incrementarle, e aiutare a focalizzare l’attenzione sui piccoli dettagli, fornendo un aiuto in più a concentrarsi maggiormente sulle cose, e a sfruttare la propria intelligenza al massimo.

I test visivi di questo tipo, possono costituire un divertente passatempo, un gioco da fare con gli amici, un intrattenimento per staccare da un lavoro pesante, una pausa spassosa ma che allo stesso tempo tiene il cervello in allenamento – per questo consigliabile anche per i più anziani.

Dunque, oggi, ne proponiamo uno che sta diventando virale, data la difficoltà elevata che sta facendo impazzire tutti. In pochissimi riescono a risolverlo, e ora non resta che provare. Siete in grado di farlo?

Trova i due gufetti nascosti tra la folla.

Il test è per tutti, di tutte le età, ma l’ostacolo più grande risulta essere uno: il tempo. Si hanno, infatti, soltanto 10 secondi di tempo per riuscire a portare a termine il test: ecco cosa lo rende estremamente complicato.

Il gioco mette davanti un’immagine che è già di per se confusionaria, caratterizzata dalla presenza di elementi uguali tutti vicini tra loro che impediscono la visione chiara di ciò che abbiamo davanti ai nostri occhi in una sorta di vera e propria illusione ottica. L’obiettivo è quello di non farsi intrappolare nell’illusione!

Tocca a voi: provate a risolverlo senza sbirciare la soluzione.

Quello che abbiamo davanti è un’immagine, creata da Gergely Dudas, in cui vediamo una serie di ometti che sorridono in giacca e cravatta, tutti identici che ricordano un po’ gli agenti di borsa. Tra questi ometti sono nascosti degli animali, che sicuramente a una prima occhiata saranno sfuggiti, e il vostro scopo è quello di scovarli. Si tratta di due gufetti, che si mimetizzano bene per i colori che sono stati utilizzati.

E adesso è ora di dimostrare la vostra bravura: dimenticate l’ansia del tempo, guardate attentamente l’immagine e cercate i due gufetti nascosti! E se proprio non riuscite ad avere pazienza e riprovarci abbiamo qui per voi la soluzione, mostrata nell’immagine di sopra.