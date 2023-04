Com’è diventata Carlotta di Bim Bum Bam? Ecco che fine ha fatto | Assurdo

Carlotta Brambilla Pisoni, l’idolo dei bambini, ha cambiato vita dopo il programma?

La storica conduttrice di Bim Bum Bam, Carlotta Brambilla Pisoni , ha conquistato generazioni e generazioni di bambini per tutto il tempo che è stata al comando della trasmissione in onda tutti i pomeriggi di Italia 1.

Amata da tutti i ragazzini, che non vedevano l’ora e aspettavano impazienti l’orario giusto per incollarsi davanti alla televisione e guardare Bim Bum Bam, il programma per i più piccoli che ha fatto scoprire i cartoni animati più belli di sempre.

Insieme ai diversi presentatori, cambiati negli anni da Bonolis a Marco Bellavia, a intrattenere i ragazzi c’era, soprattutto, il peluche rosa Uan, e proprio Carlotta Brambilla Pisoni, la compagna storica di Bellavia, ex modello, attore, e conduttore televisivo, – e ora di nuovo al centro dell’attenzione per la sua presenza al GF Vip.

La conduttrice, infatti, affiancava la conduzione di Bellavia, l’ex compagno con cui ha avuto una lunga storia d’amore. Ma dov’è finita? Ce la ricordiamo bella e pimpante, ma è ancora così? Qual è stato il suo percorso dopo il programma?

Cosa fa oggi Carlotta Brambilla Pisoni?

L’ex conduttrice di Bim Bum Bam, era partita lavorando nelle pubblicità, quando ancora era poco conosciuta, entrando successivamente nel cast di Caffellatte (programma Mediaset del 1987, anche questo per ragazzi). A partire da quel programma la sua notorietà era di certo aumentata, ma il picco lo ha raggiungo proprio con Bim Bum Bam due anni dopo, nel 1989.

Gli anni trascorsi alla conduzione del programma, dal 1989 al 2000, affiancata da Bellavia, ma anche da altri noti personaggi come Manuela Blanchard, Carlo sacchetti e Roberto Ceriotti – con cui ha avuto modo di collaborare anche in un altro programma televisivo: Sabato al circo – hanno portato la Pisoni Brambilla all’apice della sua carriera.

Cosa è successo dopo il programma Bim Bum Bam?

È nota la sua carriera da attrice nella serie tv Kiss Me Licia, che aveva come attrice protagonista Cristina D’Avena: Love Me Licia, Licia dolce Licia, Teneramente Licia e Balliamo e cantiamo con Licia.

A partire dagli anni 2000, Carlotta si è focalizzata nell’ambito delle televendite di Mediaset, ma ha partecipato anche a programmi televisivi condotti da Gerry Scotti. Non ha mai abbandonato il mondo della pubblicità, e a partire dal 2018 la vediamo alla conduzione di QVC Italia. Per quanto riguarda la sfera privata, la donna si è sposata da diversi anni e ha avuto due figli, un ragazzo di 25 anni una ragazzina di 17 anni.