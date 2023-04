Fabio Fazio messo in ridicolo davanti a tutti, gelo in studio | VIDEO

Fabio Fazio in totale imbarazzo per una battuta uscita male durante Che tempo che fa. Il conduttore non apprezza più le sue gag?

Non tutte le ciambelle escono con il buco, si dice. Nemmeno tutte le battute finiscono per far ridere. È quello che è successo a Nino Frassica in diretta a Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio.

Il comico ormai è un’ospite fisso del programma in onda ogni domenica sera su Rai 3. Con la sua ironia aggiunge un pizzico di colore alla programmazione e ormai il pubblico non può fare a meno di lui. La sua cifra stilistica è inconfondibile e lo rende davvero unico tra tanti.

Nell’ultima puntata, però, è successo qualcosa di strano. Frassica ha sbagliato battuta ed è calato il gelo in studio. Il motivo? Le sue parole hanno messo in imbarazzo il padrone di casa, Fabio Fazio.

Fabio Fazio e Nino Frassica non si capiscono più?

La sua ironia inconfondibile è stata valorizzata recentemente anche nel corso di Lol, la serie-culto trasmessa su Prime Video. Putroppo, però, Frassica ha sbagliato battuta proprio durante Che tempo che fa, dove è solito divertire gli italiani con una serie di gag e freddure che donano un momento di leggerezza al programma.

Si parte, per esempio, dagli “auguri a Patty Pravo“: “Ricordiamo i suoi grandi capolavori, Pazza Ikea e poi la più bella che sembra dedicata a te, Ragazzo triste”, dice Nino Frassica rivolgendosi a Fabio Fazio.

"Oggi 2 aprile giornata mondiale di quelli che camminano abbassati inutilmente"

"C'è un motivo?"

"No, nessun motivo."@ninofrassicaoff a #CTCF pic.twitter.com/O6RxNx7XdB — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 2, 2023

Fazio sorride a denti stretti

Poi, nel divertimento generale, si passa alle “giornate mondiali di…”. Negli ultimi anni, infatti, ogni giorno sembra essere la “giornata mondiale di…”, qualcosa. Per questo, il comico siciliano afferma: “Oggi 2 aprile è la giornata mondiale di quelli che camminano abbassati inutilmente“. “C’è un motivo?”, domanda Fazio. “No, nessun motivo”, conclude uno strepitoso Nino Frassica tra le risate del pubblico.

Fazio, però, anche stavolta sorride in imbarazzo a denti stretti. Mentre il pubblico ride a crepapelle lui è sempre più trattenuto puntata dopo puntata. Per questo motivo, i telespettatori stanno iniziando a chiedersi se Fazio sia davvero divertito da Frassica o se stia pensando di cambiare comico.

Sarebbe una scelta folle, visto che Frassica è inconfondibile e amatissimo dagli italiani. È indubbio, però, che spesso dopo le sue battute cali un freddo gelo in studio. Che sia un modo per far ridere ancora di più? È possibile che sia parte di un copione: Fabio Fazio, alter ego di Nino Frassica, fa il contenuto anche difronte alle gag più divertenti per far ridere ancora di più i suoi telespettatori.