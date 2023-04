Addio Serena Bortone: per lei non c’è stato nulla da fare | Gli ultimi minuti

Serena Bortone presto potrebbe lasciare la Rai, addirittura cacciata dall’emittente. Qual è la verità dietro le ultime indiscrezioni degli ultimi minuti?

Negli ultimi giorni gli spettatori sono in fermento dopo aver saputo che Serena Bortone, alla guida di Domani è un altro giorno, potrebbe dover lasciare definitivamente il suo ruolo in Rai. Una notizia che ha spaventato molti e lasciato tutti di stucco, visto che il programma sembrava andare a gonfie vele.

Un colpo di scena incredibile per la giornalista e conduttrice, che ha commentato la notizia con parole che non lasciano spazio a dubbi. Dopo la sua impeccabile carriera sarebbe terribile vederla andare via dalla Rai, lasciando gli spettatori orfani di una figura così importante e centrale per l’emittente.

La giornalista ha cominciato a lavorare nella redazione del programma Alla ricerca dell’arca di Mino Damato, nel 1989, e successivamente è sbarcata in altre trasmissioni televisive come Avanzi e Ultimo minuto. Nel 1994 ha collaborato con la redazione di Mi manda Lubrano, il predecessore di Mi manda Raitre, e l’anno successivo è diventata inviata per i collegamenti in diretta.

Nel 1998 ha iniziato la carriera come giornalista politica, diventando inviata e autrice di TeleCamere. Nel 2010 ha ideato la prima edizione di Agorà, di cui ha condotto anche la versione estiva insieme a Giovanni Anversa. Dal 7 settembre 2020, dopo altre esperienze e la conduzione di Agorà al posto di Gerardo Greco, è diventata conduttrice di Oggi è un altro giorno.

Oggi è un altro giorno

Oggi è un altro giorno è uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Nato in piena pandemia da COVID, la trasmissione mirava proprio ad analizzare la situazione italiana dopo il lockdown, come cittadini e governo avevano risposto all’emergenza e in che modo il nostro paese era riuscito ad adattarsi a un evento incredibile.

Nel corso delle puntate Serena Bortone accoglie diversi opinionisti e personaggi famosi per chiacchierare con loro e stimolare discussioni su temi politici e sociali, anche ora che la pandemia è finita. Ma ecco che la sua conduzione sarebbe a rischio, secondo voci molto insistenti. Secondo Dagospia il futuro della giornalista sarebbe in bilico: la Rai starebbe già pensando a un sostituto.

Serena Bortone a rischio

A seguito delle indiscrezioni che l’hanno travolta, la giornalista ha deciso di rispondere e chiarire la situazione: “Perché dovrebbero?” ha risposto, quando le è stata avanzata l’ipotesi della sostituzione. “Io sono sempre stato un soldato dell’azienda. Non me ne sono mai pentita e nemmeno la Rai lo ha fatto. Sono una dipendente Rai e morirò, televisivamente s’intende, nel servizio pubblico” ha concluso.

Sembra quindi che almeno per ora non ci sia pericolo di non vedere più la conduttrice in televisione, e che le voci sono infondate. Chissà, forse l’emittente ha piuttosto intenzione di affidarle nuovi progetti e aumentare la sua presenza in tv.