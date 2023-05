Alessandra Mastronardi si sposa! Quando e chi è il suo lui: tutti i dettagli | FOTO

La ben nota attrice partenopea ha rivelato che i fiori d’arancio sono ormai imminenti. Scopriamo quando e a chi dirà il fatidico sì.

Alessandra Mastronardi è una delle attrici italiane più amate e seguite di sempre e finalmente sta per compiere il grande passo, ovvero quello verso l’altare nuziale per legarsi per sempre alla persona del suo cuore. Ma quando indosserà l’abito bianco e con chi scambierà le fedi? Lo ha rivelato la diretta interessata in una recente intervista al magazine Vanity Fair.

La Mastronardi vive una relazione sentimentale da circa due anni con Gianpaolo Sannino, mai i due si conoscono da ben 17 anni. Un’amicizia che è sbocciata in amore, con non poche difficoltà. I due si sono conosciuti da giovani e non si sono mai persi di vista, in un modo o nell’altro.

Alessandra ha raccontato: “Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso”. Alla fine, però, i due si sono ritrovati ed hanno deciso di non lasciarsi mai più.

Entrambi sono molto riservati ed essendo lui un uomo lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo, le informazioni in merito sono poche. Quel poco che si sa circa il futuro marito della Mastronardi è che si chiama Gianpaolo Sannino ed è un dentista.

Quando e dove si celebreranno le nozze

Alessandra ha sempre amato la sua privacy e non ha mai voluto farla interferire con la sua vita professionale. Infatti, le uniche informazioni date riguardo al futuro matrimonio con Gianpaolo sono due, tempo e luogo: le nozze si faranno nel mese di luglio in Campania (terra natia per entrambi).

Per il momento non si hanno ulteriori dettagli riguardo alla cerimonia nuziale. Tuttavia, la Mastronardi ha raccontato come ha ricevuto la fatidica proposta di matrimonio, rivelando i dettagli per i lettori di Vanity Fair.

La proposta di matrimonio

“Avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitato a cena a Positano, uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile anni ’50, bellissima. Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto.

Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando… Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora”. Così Alessandra Mastronardi ha concluso la sua intervista riguardo alle imminenti nozze con il suo amato lui.