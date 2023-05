Elisabetta Gregoraci e il terribile lutto: “Sei stata la migliore” | Un dolore inaffrontabile

Elisabetta Gregoraci ha condiviso una perdita molto dolorosa: la showgirl ha sofferto un lutto tremendo difficile da superare.

Elisabetta Gregoraci è conosciutissima dagli italiani. Showgirl, conduttrice ed ex modella, la carriera della donna è iniziata nel 1997 quando è stata eletta Miss Calabria all’interno del concorso di Miss Italia. In seguito ha partecipato alle finali nazionali di Salsomaggiore Terme guadagnandosi il titolo di Miss Sorriso.

Gregoraci venne notata subito da molti stilisti, tanto che poco dopo ha cominciato a sfilare per nomi come Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Ermanno Scervino ed Egon von Fürstenberg. Nel 1999 ha debuttato come attrice ne Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina e poi ha fatto un’apparizione in C’era un cinese in coma con Carlo Verdone.

Nel 2003 ha partecipato a Ciao Darwin e nello stesso anno è stata testimonial della Regione Calabria. Negli anni a seguire ha continuato a lavorare sia come modella che come comparsa in diversi film e fiction, sia per la Rai che per Mediaset.

Nel 2006 ha iniziato una relazione con Flavio Briatore dopo averlo conosciuto un anno prima; i due si sono sposati nel 2008 e due anni dopo hanno avuto un figlio di nome Nathan Falco Briatore. La coppia si è separata nel 2017.

Il ricordo di Elisabetta Gregoraci

La showgirl su Instagram ha ricordato, come ogni anno, il compleanno di una persona a lei molto cara dedicandole delle parole sofferte. “Oggi è un giorno importante, sei nata tu, Il Mio Tutto” ha scritto. “Mi manchi come l’ aria e spero, anzi ne sono sicura, che ti staranno festeggiando come meriti”.

“I tuoi nipotini sono sempre più belli. Nathan è diventato un gigante, i primi approcci con le ragazzine, non lo riconosceresti” ha proseguito a corredo della foto pubblicata sul social. “Gabriel un bambino super sensibile, proprio come te… e poi c’è la piccola peste, Ginevra, la donnina di casa!”.

La dedica dolorosa

Elisabetta Gregoraci ha dedicato queste meravigliose parole a sua madre Melina Francavilla, scomparsa il 29 giugno 2011. La donna compiva gli anni il 4 marzo e proprio in quell’occasione la showgirl ha condiviso coi suoi fan il suo dolore. “Marzia una donna fortissima, le manchi molto e per noi rimane la piccola di casa.. poi c’è Papà, sei stata il grande amore della sua vita!” ha scritto.

“TI AMIAMO TANTO, sei stata la MAMMA MIGLIORE del MONDO! Sei il mio esempio, il mio punto di riferimento! Mi manchi Mamma! Ti amo tanto, Tua Eli” ha concluso. Subito il post è stato preso d’assalto dai follower e dai colleghi della showgirl che hanno commentato per farle sentire la loro vicinanza in un momento così difficile.