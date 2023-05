Romina Power e la frecciatina a Loredana: affronto diretto | Foto dolce con Albano

Romina Power ha lanciato una nuova frecciatina a Loredana Lecciso mostrandosi insieme ad Albano in una foto commovente.

Romina Power e Loredana Lecciso non sono mai riuscite a superare le frizioni che tutt’oggi le dividono. Le due inizialmente sembravano andare piuttosto d’accordo, poi sono iniziate le frecciatine e entrambe hanno smesso di parlarsi. Molti parlano di “rivalità” tra le due che non ha fatto altro che acuirsi col tempo.

Nonostante Albano abbia chiesto più volte di non dare adito alle voci sulle due donne della sua vita, il gossip è rimasto sempre molto attento alla vicenda viste le continue stoccate sia da una parte che dall’altra. La situazione sembrava essersi calmata dopo la fine della relazione tra Albano e Lecciso, ma l’ultima foto pubblicata da Romina sembra aver riacceso la discussione.

La coppia è stata una delle più amate d’Italia: la loro storia è stata vista da molti come un vero e proprio sogno. Le due famiglie inizialmente non volevano che i due si frequentassero, ma il loro amore ha vinto su tutto e ha superato anche i pareri contrari dei genitori.

Spesso i fan hanno sperato in un ritorno di fiamma, ma in più occasioni Albano ha chiarito di provare solo profondo affetto per Romina, considerandola come una sorella. Insomma, sembra proprio che non ci sia speranza; o forse sì?

Fine di una storia bellissima

La relazione tra Albano e Romina Power si è conclusa in modo molto doloroso dopo diversi anni. Tutto sembrava andare a gonfie vele per i due, fin quando non è accaduto l’impensabile: Ylenia Carrisi, la loro primogenita, è scomparsa e la sua sparizione è ancora avvolta nel mistero.

La coppia ha cercato per molto tempo la figlia scomparsa ma senza successo, tanto che alla fine le indagini sono state chiuse ed è stata dichiarata la morte presunta della ragazza. Purtroppo questo duro colpo ha messo alla prova la relazione e, dopo anni di sofferenze, i due artisti hanno capito che l’amore era finito.

Romina Power: una frecciatina a Loredana Lecciso?

Sul suo profilo Instagram la cantante ha pubblicato una bellissima foto di lei e Albano ai tempi di Messaggio, pezzo sul retro di Acqua di mare. Lo scatto ha fatto sognare i fan che hanno commentato il post estasiati e commossi da quel ricordo così prezioso. Lo scatto risale al 1969 ed è opera di Enzo Granato.

Nella foto i due sono giovanissimi e innamorati, e per questo molti fan della coppia hanno sperato che fosse una sorta di indizio su un possibile riavvicinamento tra i due e al contempo una frecciatina a Loredana. Romina non ha commentato l’indiscrezione, ma è altamente improbabile che i due siano tornati sui loro passi: lo scatto rappresenta solo un ricordo malinconico dei tempi andati.