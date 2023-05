Raffaella Fico schiava della chirurgia: irriconoscibile dagli esordi | Un altro volto

Vi ricordate com’era Raffaella Fico agli esordi? Il suo volto era molto diverso da come lo vediamo ora: ecco cosa è accaduto.

Nata a Cercola nel 1988, Raffaella Fico ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo quando era molto giovane. La sua carriera è decollata dopo aver vinto la XX edizione del concorso di bellezza Miss Grand Prix nel 2007; l’anno dopo è stata tra i concorrenti del Grande Fratello.

È proprio grazie a questa esperienza che ha riscosso grande notorietà, anche se è stata eliminata durante la decima puntata. Nello stesso anno, il 2008, ha recitato nel film Sguardi diversi ed è stata l’inviata di Lucignolo, condotto da Melita Toniolo; il suo fu un vero successo di pubblico.

Nel 2009, sempre insieme a Melita Toniolo, è stata una delle vallette di Colorado Cafè, e nell’estate dello stesso anno è stata una delle conduttrici di Real TV. In seguito ha affiancato Enrico Papi nella conduzione del game show Il colore dei soldi. Nel frattempo è stata testimonial di diverse case di moda.

Nel 2011 è stata una delle concorrenti de L’isola dei famosi, al tempo condotto da Simona Ventura. Nello stesso periodo è stata ospite di diversi talk show in Rai, come Pomeriggio sul 2 e Quelli che… il calcio. Ha inoltre recitato nel film Matrimonio a Parigi insieme a Diana Del Bufalo.

Vita privata

Nel 2009 la modella e showgirl ha avuto una relazione con Cristiano Ronaldo, durata 11 mesi. Da giugno 2011 ad aprile 2012 Raffaella Fico è stata fidanzata con Mario Balotelli. Dopo essersi lasciati, la showgirl ha annunciato di essere incinta del suo ex; nel dicembre 2012 è nata la bambina, Pia, ma Balotelli l‘ha riconosciuta solo due anni dopo.

Dal 2016 al 2018 è stata legata ad Alessandro Moggi. Dal 2021 la showgirl ha frequentato Piero Neri, un imprenditore di 12 anni più di lei, ma la relazione si è conclusa nel 2022. A detta della showgirl la storia si era rivelata “una grande delusione” ed è stata lei a lasciare il compagno.

I ritocchini di Raffaella Fico

Se guardiamo a 15 anni fa, quando Raffaella Fico entrava nella casa del Grande Fratello, possiamo notare importanti cambiamenti sul suo volto. La prima cosa che salta all’occhio sono le labbra: oggi sono molto più carnose di un tempo, segno che la showgirl ha deciso di passare sotto le mani del chirurgo per ritoccarsele.

Non solo: lei stessa ha affermato di essersi sottoposta a un intervento per rifarsi il seno perché si sentiva a disagio col decolleté a suo dire troppo “povero”. La fisionomia del volto però è ciò che colpisce di più, in particolare le labbra che sembrano più che raddoppiate rispetto a un tempo. Secondo la showgirl sono solo i filtri che usa su Instagram, ma i fan sono dubbiosi a riguardo.