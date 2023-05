Cecchi Paone, rivelazioni hot: “Dà più soddisfazione” | Fan a bocca aperta

Alessandro Cecchi Paone si è lasciato andare ad alcune rivelazioni piuttosto intime sul suo rapporto col compagno.

Nato a Roma nel 1961, Alessandro Cecchi Paone è un giornalista, conduttore, divulgatore scientifico, saggista e politico. L’uomo si è laureato in Scienze politiche presso La Sapienza di Roma e ha insegnato Marketing della comunicazione culturale alla Bocconi e alla Ca’ Foscari di Venezia.

Oggi è docente di scrittura per la produzione documentaristica, di Teoria e tecnica del documentario e di documentazione scientifica. Il suo esordio televisivo è avvenuto nel 1977 quando ha cominciato a condurre un telegiornale per ragazzi su Rai 1. Nel 1983 ha vinto il concorso Un volto nuovo per gli anni ’80, ottenendo ancora più fama.

Nel 1986 ha affiancato Loretta Goggi nel suo programma Il bello della diretta e nel 1992 ha condotto il TG2 delle 13:00. Nel 1996 è passato in Mediaset e ha condotto programmi come Amici animali e Mediterraneo sulla rotta di Ulisse. Una delle sue trasmissioni più di successo è stata La macchina del tempo.

Nel 2008 ha condotto la nuova edizione di Scommettiamo che…? insieme a Matilde Brandi, e nel 2011 ha esordito come inviato speciale in una delle puntate di Mistero. Dal 2016, per diversi anni, ha condotto La settima porta su Rete4, programma di divulgazione scientifico-culturale molto simile a La macchina del tempo.

Alessandro Cecchi Paone all’isola

Quest’anno il giornalista e conduttore si è messo alla prova partecipando a L’isola dei famosi insieme al fidanzato Simone Antolini. I due hanno una differenza di età di ben 38 anni, ma al momento le cose sembrano andare a gonfie vele. Anche sull’isola, nonostante qualche litigio, i due stanno andando d’amore e d’accordo.

Né il conduttore né il ragazzo si preoccupano dei giudizi altrui e vivono appieno la loro storia d’amore. “Tutti i miei studenti maschi e etero sono deliziati dall’idea di avere una milf. Il nostro è un discorso inverso. All’Isola festeggeremo un anno assieme” aveva dichiarato il giornalista.

La confessione hot

In un’intervista per Giuseppe Cruciani, Cecchi Paone ha rivelato alcuni particolari hot e intimi circa il suo rapporto con Simone. “Di Simone mi piace il c*lo, è la verità. Se uno smette di frequentare le donne è perché passa dalla pa***ra al piacere del c**o” ha confessato, lasciando il conduttore senza parole.

“Il vero cambiamento è il piacere del c*lo maschile. Il lato b dei maschi, perché sono sportivi e hanno una tenuta muscolare più prolungata, dà più soddisfazione per chi ama quell’aspetto lì” ha proseguito. Queste rivelazioni così personali non hanno fatto altro che rafforzare la simpatia che i fan provano verso Cecchi Paone.