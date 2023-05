Elisabetta Canalis dà un taglio netto: il drastico cambio look che ha sconvolto il web | Ora è diversissima

Grande cambiamento per Elisabetta Canalis, che con il suo nuovo taglio di capelli è ancora più bella. Le foto hanno incantato i fan!

Elisabetta Canalis ha fatto un taglio drastico, nel vero senso della sua parola: ha cambiato acconciatura portando un vento di freschezza e novità al suo look. L’impatto è stato forte, perché nessuno si aspettava di vederla così.

Eppure, sta benissimo. L’ex velina di Striscia è sempre bellissima, qualsiasi taglio di capelli abbia. Il suo look completamente nuovo ha lasciato di stucco il mondo del web.

La Canalis aprirà le porte a una nuova tendenza estiva? Ecco come ha cambiato il suo look in poche e semplici mosse.

Una nuova immagine per Elisabetta Canalis

La showgirl Elisabetta Canalis torna a far parlare di sé per un cambio look con i fiocchi. Un cambiamento radicale e inaspettato, che solleva molti dubbi: forse, per la Canalis sta iniziando un nuovo capitolo della sua vita anche in amore? Si sa, quando una donna taglia i capelli il cambiamento è alle porte. Di questo non abbiamo certezze, sappiamo solo che il nuovo taglio le dona moltissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Il nuovo aspetto ha sconvolto i fan, che non si aspettavano in nessun modo questa sorpresa davvero piacevole. Da anni, infatti, erano abituati a vederla sempre uguale con i capelli lunghi a cui ha detto addio. L’acconciatura sfoggiata nelle storie di Instagram è cortissima. L’ex velina ha pubblicato un video che ha fatto impazzire il mondo del web: sotto la sua foto, poi, gli utenti si sono scatenati con commenti di apprezzamento nei confronti della showgirl sarda.

Caschetto e frangia: la nuova tendenza dell’estate?

Drastico ma d’effetto, il cambiamento della Canalis comprende un caschetto con la frangia. Inoltre, la modella ha mostrato anche le sue doti da ballerina scatenandosi a ritmo di musica sulle note di una canzone dance. L’esibizione e la sua nuova immagine testimoniano l’arrivo di un’ondata di freschezza nella vita di Elisabetta Canalis, che si mostra allegra e spensierata davanti alla telecamera del suo cellulare. Il suo outfit era composto da grandi orecchini a cerchio e pantaloni a zampa di elefante: insomma, il classico look anni ’70 che le dona moltissimo.

Sono passati parecchi anni da quando la Canalis ha fatto la velina di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, eppure ha mantenuto tutta la sua bellezza. All’età di 44 anni ha ancora un fisico mozzafiato e un viso invidiabile. Sempre sorridente e solare, Elisabetta Canalis è una delle donne più belle del panorama televisivo italiano e rappresenta a pieno la classica e intramontabile bellezza mediterranea.