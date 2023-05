Avanti un Altro, in studio accade l’impensabile: Bonolis esagera | Pubblico sconvolto

Paolo Bonolis perde la pazienza e picchia un concorrente: è una delle scene più assurde andate in onda durante Avanti un altro.

Il quiz condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurentis è piuttosto singolare e delizia il pubblico con la presenza di concorrenti molto divertenti. Durante questi anni, sono andati in scena alcuni episodi davvero indimenticabili, ma uno su tutti ha lasciato senza parole il pubblico.

In quell’occasione particolare, Bonolis ha perso il lume della ragione e ha alzato le mani su un concorrente. In studio si è scatenato il panico, non si era mai visto niente del genere in televisione.

Ma cosa era successo esattamente? Ripercorriamo quel momento per capire meglio la dinamica, tornando all’edizione 2020.

Avanti un altro 2020, l’episodio indimenticabile

Il format di Avanti un altro è sicuramente pensavo a favore di divertimento: i concorrenti selezionati dalla produzione sono sempre piuttosto bizzarri, così come le domande e il gioco finale che permette di portare a casa un cospicuo bottino.

In onda da ormai 12 anni, il programma di Bonolis e Laurentis non smette mai di stupire. Durante tutti questo tempo, ha raccolto alcuni episodi davvero indimenticabili, diventati virali sul web e di cui si parla ancora a distanza di tempo. Tra i tanti, ricordiamo la signora con la risata contagiosa che per mesi è stata nei trend di Twitter e dei principali social network. Insomma, in questi anni è successo anche l’impensabile: una puntata, in particolare, non verrà dimenticata facilmente. Per ripercorrere quel momento, bisogna riavvolgere il nastro e tornare al 2020, quando Bonolis si è ritrovato faccia a faccia con un concorrente.

La reazione di Bonolis

L’uomo aveva rivelato al padrone di casa di recarsi spesso in ritiro spirituale per scontare i suoi peccati. Poco dopo, il concorrente ha potuto usufruire del bonus speciale portato dalla Bonas, ruolo ricoperto da Sara Croce. Il concorrente è rimasto talmente ammaliato dalla bellezza della ragazza da scatenare la reazione di Bonolis, che l’ha scherzosamente definito un ‘rozzo penitente’. Alcuni telespettatori hanno trovato il siparietto esagerato ma pur sempre divertentissimo, nelle corde del format e del conduttore. Insomma, è stato un episodio epico che ha diviso l’opinione pubblica e di cui, a distanza di anni, si continua ancora a parlare.

Ultimamente c’era molta preoccupazione nell’aria per l’ipotesi di una chiusura definitiva del programma, un’indiscrezione messa in giro da Marco Salvati, autore del format, che aveva annunciato la fine. Il padrone di casa, dal canto suo, ha smentito queste voci: “Non finirà l’anno prossimo come annunciato altrove”, ha detto.