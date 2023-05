“L’avevo tradita” | Paolo Bonolis e la confessione sul suo matrimonio che nessuno si aspettava

Siamo soliti ad associare Paolo Bonolis a Sonia Bruganelli, ma sapete perché si è lasciato con la sua prima moglie Diane Zoeller?

Spunta la verità sulla separazione tra Paolo Bonolis e Diane Zoeller. Nonostante sia costantemente esposto alle telecamere, il numero uno della televisione italiana è molto riservato, ecco perché sappiamo davvero poco del suo passato.

Con un matrimonio alle spalle, ad oggi è felicemente al fianco di Sonia Bruganelli, l’opinionista del Gf Vip, e va molto fiero della sua famiglia allargata. Nonostante incassi spesso diverse critiche per come gestisce la sua relazione, i due sono molto felici.

Per la prima volta viene svelato un dettaglio inedito sul suo passato: il primo matrimonio, quello con Diane Zoeller, è terminato per un motivo specifico di cui nessuno sapeva nulla.

Paolo Bonolis vuota il sacco sul suo matrimonio

La causa del loro divorzio è da ricondurre a un tradimento che ha messo fine al matrimonio tra i due. Tutti sapevano che Paolo Bonolis si è sposato due volte, ma pochi erano a conoscenza della verità.

La sua ex moglie è una psicologa americana: i due si sono fidanzati nel 1982 per poi convogliare a nozze due anni dopo. Dal loro matrimonio è nato un figlio, Stefano, che poco tempo fa ha reso Paolo Bonolis nonno. Dopo meno di dieci anni, la coppia ha deciso di divorziare mentre la Zoeller era ancora incinta della seconda figlia, Martina, proprio per via di un tradimento.

Chi è Diane Zoeller, la prima moglie di Bonolis

Prima d’ora Bonolis non aveva mai raccontato come erano andate le cose tra i due. L’occasione è stata la prima giornata di Obiettivo 5 presso l’Università La Sapienza di Roma. “Eravamo molto giovani. È americana, e quando è finita è tornata negli Stati Uniti”, ha detto, per poi aggiungere: “Ve la devo dire tutta? Se ne è andata perché l’avevo tradita. Ero un ragazzo e lei aveva bisogno di tornare dalla sua famiglia”.

Si tratta di una confessione inedita di cui pochissimi intimi erano a conoscenza. Poi il conduttore ha parlato del concetto di benessere familiare, spiegando il suo punto di vista: “Ho imparato a rinunciare per tutelare i miei figli che erano piccoli, anzi una doveva ancora nascere. I sentimenti sono più importanti delle parole, se vuoi bene devi sapere fare un passo indietro”.

“Bisogna mettere in primo piano i diritti dei bambini che non hanno scelto di esserci – ha detto -. Niente vendette attraverso i piccoli o si rischia l’infanticidio sentimentale. Con la mia ex moglie condividiamo alcuni valori e questo ci ha aiutato a non farci la guerra”. Insomma, per la prima volta Bonolis ha avuto il coraggio di aprirsi e raccontare un episodio molto intimo della sua vita privata.