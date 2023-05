Cacciata di casa e abbandonata: il retroscena sul rapporto tra Asia Argento e suo padre Dario

Asia Argento non si trattiene e confessa tutto: ecco com’è il suo rapporto con il famoso padre Dario Argento.

Asia Argento è una regista, attrice e personaggio televisivo italiano figlia del grande maestro dell’horror Dario Argento. I due hanno spesso collaborato insieme ai film del regista dimostrando sempre una grandissima affinità. Eppure, non tutti possono conoscere quali siano i reali termini del loro legame.

Intanto, Asia è sicuramente una donna particolare: indipendente e determinata, l’Argento si è sempre contraddistinta anche per la sua vita abbastanza irregolare. Anche sentimentalmente Asia non ha mai davvero trovato una stabilità.

Dopo una lunga relazione con il cantante dei bluevertigo Morgan da cui ha avuto la sua prima figlia Anna Lou, Asia Argento si è sposata con Michele Civetta dal quale ha avuto il suo secondo figlio. Anche con l’uomo è poi finita nel 2013 ma la donna non ha mai rinunciato all’amore.

Da Fabrizio Corona a Anthony Bourdain, chef stellato scomparso in circostanze tragiche, Asia ha intrapreso diverse volte relazioni abbastanza turbolente. Cosa ne pensa a tal proposito suo padre? L’uomo non si è mai espresso veramente anche perché non sappiamo bene in che rapporto veramente siano in questo momento.

Asia Argento: una vita al limite

Nelle sue interviste l’attrice si è sempre raccontata in maniera candida ed onesta. Lo ha fatto anche quando nel programma di Francesca Fagnani ha ammesso di aver provato tutte le droghe anche quelle più sconosciute. Adesso, pare essersi disintossicata soprattutto perché la sua era diventata una vera e propria dipendenza.

In un’altra intervista ad Oggi è un altro giorno, trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 1 l’Argento ha spiegato il legame con i suoi due figli parlando anche del modo in cui li ha cresciuti: “A volte vedo che questo essere alla pari non va bene. Penso che un po’ li ho viziati sti figli miei, perché li ho cresciuti da sola e mi assumo le responsabilità”.

Asia Argento ed il suo rapporto con il padre Dario

Nella stessa intervista la donna ha anche parlato del modo in cui suo padre Dario Argento l’ha educata e che tipo di insegnamenti l’uomo le abbia dato. Sicuramente non deve essere stato facile per Asia confrontarsi sia personalmente che professionalmente con un personaggio di così grande calibro. Eppure, per il regista Asia spende queste parole le quali mostrano Dario Argento sotto altre vesti.

“Mio padre mi ha dato una lezione molto importante. Quando avevo 17 anni guadagnavo, facevo tanti film, andavo ad una scuola privata inglese. Mi disse ‘te la paghi da sola’, io dissi non solo non me la pago da sola ma vado a vivere da sola. Lui mi disse ‘ok vai a vivere da sola, ti occuperai tu di te, io non ti aiuto più finanziariamente‘. Ma è stata una lezione importantissima, da quel momento ho capito che se cadevo dovevo cadere in piedi”.