Riesci a trovare l’ago nel pagliaio? Test visivo impossibile | Se lo vedi sei un genio

Quanto pensi di essere bravo nel trovare l’ago nel pagliaio? Mettiti alla prova con questo test visivo per scoprirlo.

“È come trovare un ago in un pagliaio!”: quante volte abbiamo sentito dire questa frase? La usiamo in quelle situazioni in cui è praticamente impossibile trovare quello che vogliamo o riuscire a fare qualcosa. Vi è mai capitato?

In questo test visivo dovrete letteralmente trovare l’ago nel pagliaio: nell’immagine, un pattern di pagliuzze, è ben nascosto un ago dello stesso colore della paglia. Un’impresa che per la maggior parte di noi è impossibile, ma per alcuni geni dei test potrebbe essere un gioco da ragazzi.

Come scoprire se siete tra questi? Molto semplice: dovete trovare l’ago in meno di 15 secondi. Per trovarlo bisogna essere molto allenati oppure, se siete fortunati, avere una capacità innata di trovare sempre il particolare nascosto. In entrambi i casi dovete essere dei buoni osservatori per riuscire a trovare un ago in mezzo a tutte quelle pagliuzze. Un’impresa non da poco!

Questo test è una sorta di illusione ottica in cui l’oggetto da trovare è così somigliante al resto da mettere in grossa difficoltà il nostro cervello. Ci sono persone che potrebbero passare giorni a osservare l’immagine e non trovare l’ago!

Test visivo difficile

Questo test è uno dei più difficili presenti sul web, creato apposta per mettere in difficoltà il cervello e cercare di farvi perdere la pazienza. Se davvero volete eccellere in questo tipo di enigma però dovete armarvi di tempo e calma e concentrarvi sull’immagine senza distrazioni intorno a voi. Fortunatamente questo tipo di test non necessita di carta e penna: potete allenarvi ovunque vogliate.

Che il vostro obiettivo sia superare il record dei 15 secondi o semplicemente tenere allenata la mente, siete capitati nel posto giusto: un test complesso come questo non si trova tutti i giorni! È ora di mettervi alla prova e cercare questo famoso ago nel pagliaio: per voi sarà davvero un’impresa impossibile o lo vedrete subito?

Dov’è l’ago nel pagliaio?

Ora finalmente arriviamo alla soluzione: se siete curiosi di sapere dove si nasconde l’ago, sappiate che potete trovarlo nella parte destra dell’immagine, messo in diagonale sotto le pagliuzze. Come potete vedere è dello stesso colore della paglia quindi è molto difficile individuarlo, figuriamoci al primo colpo.

Se siete riusciti a cronometrarvi, anche se non siete rientrati nel limite del record potete comunque provare a sfidare i vostri amici condividendo il vostro risultato. Se invece non siete proprio riusciti a trovare l’ago e vi siete arresi, non demordete: avete approfittato del test per tenere allenata la vostra mente e prepararvi a un nuovo, impossibile enigma.