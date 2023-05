Uomini e Donne, com’era Nicole Santinelli prima del trono? Viene a galla il suo passato segreto

Spuntano le foto di Nicole Santinelli, l’attuale tronista di Uomini e Donne, prima di partecipare al programma di Maria De Filippi.

La bellissima tronista del dating show pomeridiano di Maria De Filippi ha incantato tutti i corteggiatori con la sua bellezza: i suoi occhi azzurri e capelli biondi non sono di certo passati inosservati, uniti al suo carattere forte hanno crato un connubbio perfetto.

Ma com’era prima dell’esperienza a Uomini e Donne? Ha fatto ricorso alla chirurgia estetica? Spuntano le foto che testimoniano ogni cosa e svelano retroscena inediti del suo passato, quando era una modella e sfilava su importanti passerelle. Ecco quanto è cambiata da allora.

Tra solo un mese terminerà anche questa stagione di Uomini e Donne, il dating show pomeridiano di Maria De Filippi. Sul trono, ora, ci sono Luca Daffrè e Nicole Santinelli: la bellissima ragazza ha incantato moltissimi uomini, che hanno sceso le scale degli studi di Tiburtina per corteggiarla.

Alla fine, ha deciso di tenere solo due dei corteggiatori, Andrea e Carlo, e più i giorni passano, più il rapporto con loro si intensifica. Infatti, molti pensano che Nicolesia più vicina alla scelta finale di quanto si pensi. Si aprono le scommesse su chi riuscirà a portarla fuori dal programma.

Nonostante sia in televisione tutti i pomeriggi, non si hanno molte informazioni su di lei. Infatti, è una ragazza molto riservata e anche nelle esterne con i suoi corteggiatori è piuttosto restia a raccontarsi. Per questo, le foto del suo passato hanno spiazzato il pubblico italiano, che non credeva avesse fatto quel tipo di esperienze.

Nicole è sempre stata molto attiva sui social network, ma finché ricopre il ruolo di tronista a U&D non può tornare usarli. Nel frattempo, però, i fan più accaniti hanno spulciato il suo profilo Instagram dove hanno trovato foto mai viste prima che mostrano com’era prima di diventare ottenere l’ambito trono. In particolare, ad attirare l’attenzione dei telespettatori è stato un breve video risalente al 2015 che la ritrae in un bikini nero mentre sfila per un concorso di bellezza.

Non ci sono dubbi: Nicole era bella quanto oggi, un vero incanto. Non si capisce se abbia fatto ricorso a qualche punturina per correggere qualche imperfezione, ma sicuramente è sempre stata molto bella. Non ci resta che attendere e scoprire chi tra Andrea e Carlo riuscirà a conquistare il suo cuore e iniziare una storia d’amore fuori dalle telecamere.