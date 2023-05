Indovinello della pistola: chi muore? | Solo chi è davvero intelligente lo risolve

Chi muore tra i due uomini? Questo indovinello sta facendo discutere il web; tu sarai in grado di trovare la soluzione?

Due uomini e una pistola: chi morirà nello scontro? È questo il quesito di uno dei test di logica che sta facendo tanto discutere il web. A primo impatto la soluzione sembra molto semplice, ma osservando la scena con attenzione si possono scoprire particolari che cambiano le carte in tavola.

L’enigma è talmente divisivo che si dice che chi riesce a risolverlo è tra i pochi geni esistenti. Si tratta di una sfida incredibile, adatta solo alle menti più brillanti. Pensi di essere davvero sagace come credi? Mettiti alla prova con questo enigma impossibile.

La situazione è la seguente: ci sono due uomini sul ciglio di un precipizio, e uno punta una pistola all’altro. L’uomo con la pistola si trova a un’estremità di un’asse di legno tenuta in equilibrio solo grazie al peso dell’altro uomo, che si trova sul terreno. L’uomo con la pistola è a un passo dall’abisso.

Ma ora veniamo al quesito: l’indovinello chiede chi dei due uomini sopravvive e chi muore, e in che modo. Attenzione, perché la soluzione è tutt’altro che semplice e per trovarla bisogna fare affidamento a tutte le capacità logiche che potete vantare.

Un enigma divisivo

Il test è talmente complesso che ha diviso il web sulla possibile soluzione. Alcuni sostengono che nessuno dei due muoia, semplicemente perché l’uomo con la pistola può rifiutarsi di sparare, camminare verso la montagna e tornare sul terreno sicuro; al contempo, però, l’uomo che fa da contrappeso non deve muoversi.

C’è poi chi dice che, se l’uomo con la pistola sparasse, morirebbe anche lui perché cadrebbe poi di sotto in mancanza del contrappeso; se sparasse però alle gambe, il corpo cadrebbe in avanti mantenendo il peso e salvandolo. Infine, c’è chi dice che l’uomo sul terreno può spostarsi velocemente lasciando così cadere l’altro uomo.

Qual è la soluzione dell’indovinello?

Qual è allora la vera soluzione? Vi stupirà sapere che in realtà non esiste una sola soluzione: tutte quelle sopra sono equamente valide e dipendenti dalla sensibilità del singolo. In pochi riescono a capire che, di fronte a una situazione così complessa, non esiste una via d’uscita unica, e che la risposta corretta dipende da diverse varianti.

Solo chi capisce davvero che non esiste una soluzione unica è una persona perspicace. Se non siete riusciti a capirlo, poco male: l’indovinello è pensato soprattutto per allenare la fantasia e portare il cervello a elaborare nuovi scenari, cercando di capire qual è il più probabile. Vi abbiamo ingannati, non è vero?