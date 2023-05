Mr Rain e la verità sul suo nome: ecco come si chiama veramente il cantante protagonista di Sanremo

Sapete come si chiama veramente il cantante Mr. Rain? Ecco svelato il motivo del suo nome d’arte davveo particolare.

Uno dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo è stato sicuramnte il cantante Mr Rain. Nonostante sia giovane, il ragazzo ha alle spalle una ricca carriera fatta di bellissime esperienze nel campo musicale.

Quella di Sanremo, però è stata decisamente quella più difficile e stimolante. Alla sua prima partecipazione il cantante lombardo ha ottenuto un successo incredibile con il suo brano “Supereroi” con il quale ha scalato le classifiche italiane, diventando una tra le canzoni più ascoltate della kermesse.

Mr Rain è riuscito a classificarsi al terzo posto sopra Ultimo ma appena sotto Lazza e Marco Mengoni che con la sua Due vite tra qualche giorno si esibirà all’Eurovision Song Contest a Liverpool. Conosciuto dalle generazioni più giovani, il rapper è entrato nelle case di tutti gli italiani anche quelli più adulti grazie alla sua partecipazione al Festival.

La perfomance al Teatro Ariston è stata davvero apprezzata dalla maggiorparte del pubblico anche grazie all’originalità dello show messo in scena. Il suo terzo posto, quindi, secondo tanti è stato strameritato e ora ricco di questa esperienza può proseguire il suo cammino verso l’Olimpo delle star.

Mr Rain e l’esibizione sanremese

Il successo a Sanremo è dovuto a più fattori: intanto, è un brano molto orecchiabile che racconta di bei sentimenti e di amore profondo. In più, c’è da dire che Mr Rain è stato particolarmente intelligente nel portare sul palco alcuni bambini che insieme a lui hanno cantato il coro di Supereroi.

Inutile dire che questa scelta si è rivelata estremamente vincente ma nello specifico perché il brano è stato letteralmente arricchito da queste meravigliose voci bianche. Il connubio, quindi, si è dimostrato magico creando così un’atmosfera emozionante.

Mr Rain e la scelta del suo nome d’arte

In tanti, comunque, si domandano il perché l’artista abbia scelto come nome d’arte Mr Rain. In inglese rain vuol dire pioggia quindi presumibilmente si tratta di un qualcosa legato a questa condizione atmosferica. Ecco quindi le sue parole in merito alla questione pubblicate in un’intervista al Corriere della Sera: “Diciamo che le cose scritte con il bel tempo non mi piacciono. Non ne ho mai pubblicata una. Spero di migliorare e soprattutto di capire il perché. Sono un maniaco del controllo e non saperlo mi fa impazzire”.

Insomma, a quanto pare Mr Rain non sarebbe produttivo se non quando il meteo è particolamente brutto ma soprattutto se non piove. La pioggia lo aiuta,quindi, a creare il giusto mood per comporre i suoi brani. Intanto, il suo vero nome è Mattia Balardi sebbene l’uomo non abbia nessuna intenzione di usarlo soprattuto quando si parla di musica.